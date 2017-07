Fernando: «En el Valencia no hay sitio para todos los que han hecho historia»

Fernando Gómez Colomer sólo piensa ya en la UD Alzira. El exfutbolista del Valencia CF fue presentado ayer como nuevo técnico azulgrana y quiso mostrar su total compromiso con el equipo de Tercera División, evitando responder a las preguntas sobre el club de Mestalla.

«En el actual Valencia no hay lugar para todos los jugadores que han estado relacionados con su historia», se atrevió a decir brevemente antes de cambiar de tercio con una media verónica torera que entendieron todos los presentes.

«Alzira, Alzira», insistió cortando el paso a posibles nuevas intentonas por conocer su parecer sobre la candente actualidad del club de Peter Lim, duodécimo durante dos años seguidos en el campeonato de Liga. Fernando no quiso entrar en más valoraciones sobre el club en el que hizo historia, al ser el jugador que más veces vistió la camiseta valencianista, y al que no ha logrado regresar.

La UD Alzira ha apostado por el exfutbolista del Valencia CF como nuevo entrenador del equipo en Tercera División, pese a que desde Mestalla se le cerraron toda las puertas para entrenar a un equipo de la escuela. Aunque fuera uno de chavales. Ni eso. No había sitio para Fernando.

En los últimos años, el club azulgrana se ha nutrido de jugadores de la Academia de Paterna, gracias a un convenio de colaboración para la formación de futbolistas de ambas formaciones. La experiencia ha sido muy satisfactoria para ambos clubes y para los propios futbolistas.

Sin embargo, la entidad ribereña espera que desde Mestalla no se lleven tan lejos sus discrepancias con Fernando, tras sus últimas declaraciones en los medios de comunicación, y que la relación no se vea afectada. Se espera que la relación entre ambas entidades siga fluyendo por buen camino durante la próxima temporada.