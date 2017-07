Marcelino pide seis fichajes

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha asegurado este jueves que hay un consenso total con Mateu Alemany y con Peter Lim a la hora de afrontar la reestructuración de la actual plantilla.

En declaraciones al programa ´90 Minuts´ de CV Ràdio, el preparador asturiano se ha atrevido a ponerle número a la cantidad de incorporaciones que considera necesarias: "altas tiene que haber más de seis sin contar los jugadores que vengan del filial. Sobre las bajas aún estoy un poco descolocado, han salido algunos, pero aún debe salir alguno más".

Sobre la inminente llegada del portero brasileño Neto, aseguró que: "es una decisión consensuada. El chico está decidido por venir aquí y le he oído decir que quiere ser el portero del Valencia".

Precisamente sobre Neto aseguró: "se está peleando por él porque es una primera opción. De hecho podríamos tener ya varias incorporaciones aquí, pero se está demorando el asunto porque estamos peleando por las primeras opciones de la lista".

Sobre el brasileño Aderllan Santos, Marcelino fue claro y directo: "su situación es que sabe que no cuenta para este cuerpo técnico y que tiene una oferta superior en otro equipo. No podría decirte por qué no se ha completado la transferencia porque no he hablado con él".



Ya ejerce en Paterna

Marcelino ya ha pisado este jueves el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. El técnico se ha incorporado esta tarde oficialmente a su nuevo lugar de trabajo tras dos días de pruebas físicas y médicas de sus jugadores, que esta mañana han completado la primera sesión de entrenamiento.

Los integrantes del equipo completarán ya el viernes la sesión a las órdenes del técnico asturiano.