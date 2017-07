Neto presiona para fichar

La operación para fichar a Norberto Murara, «Neto», ha entrado en su fase decisiva. El portero brasileño, de 27 años, se citó ayer en un hotel de Milán con su club, la Juventus, para valorar todas las opciones de mercado que se le presentan y decidirse por una oferta. El Valencia sigue siendo el destino favorito. Es el club que más interés ha mostrado por hacerse en sus servicios, circunstancia que agradece el cancerbero, que prefiere esperar al club de Mestalla, aunque de momento no pueda presentar una oferta que satisfaga las pretensiones de la entidad bianconera.

El resto de clubes que han llamado a la puerta de Neto han mostrado, de momento, un interés más difuso, reservando la opción del exportero de la Fiorentina como un nombre más en la agenda, como una alternativa en la recámara. Es el caso del Watford, que ya ha firmado a Bachmann, otro meta. O del Milan, pendiente del futuro del joven Donnarumma. Ayer desde Italia se insistió en un encuentro entre el agente del futbolista y el director deportivo del Nápoles, Cristiano Giuntoli, para abordar la incorporación. Pero la realidad es que el club del San Paolo no tiene claro por dónde tirar. El propietario Aurelio De Laurentiis quiere fichar un portero, pero el técnico Maurizio Sarri prefiere la continuidad de Pepe Reina.

En todo caso, para Marcelino García Toral, Neto cumple con el perfil del meta idóneo, por capacidad, condiciones técnicas y físicas, por su altura (1´91 metros). El técnico preferiría incorporarlo cuanto antes, pero todavía queda un plazo razonable mientras esté de vacaciones Diego Alves, cuya reincorporación está prevista para el 17 de julio, a la vuelta de la concentración de Francia, pero que antes podría ser traspasado.

Por otro lado, la salida de Aderlán Santos estaba ayer en su recta final. El acuerdo entre el club de Mestalla y el Sao Paulo es total: cesión hasta diciembre de 2018 con una opción de compra de cuatro millones de euros. Además, como informó As, el club brasileño se hacía cargo de la ficha del central, que cobra 800.000 euros netos por temporada. Sin embargo, las condiciones no acababan de satisfacer al zaguero, que después de obtener dos días de permiso para acabar de rematar su futuro, de no mediar una sorpresa, regresará hoy a los entrenamientos de pretemporada.

El Valencia se muestra confiado en poder concretar la operación. La salida de Santos es clave para que el club pueda avanzar en su planificación deportiva. Primero por el descarte de un central que no entra en los planes del técnico, Marcelino García Toral. También porque su baja da más margen al «fair play» financiero para incorporar un sustituto que, a su vez, podría ocupar plaza de extracomunitario.