Marcelino reclama seis fichajes

En sus palabras Marcelino García Toral mantiene intacta su confianza en el proyecto en el que se ha embarcado en el Valencia. No hay prisas, es mejor no precipitarse pero, eso sí, mantiene todas sus reivindicaciones para cambiar de manera profunda las estrucutras del primer equipo. Anoche, en el programa '90 minuts' de CVRadio, el técnico blanquinegro recordó que el club debe reforzarse con "más de seis altas", sin contar con los jugadores que se incorporen del filial.

Marcelino hizo suyo el mensaje de Mateu Alemany de no precipitarse en los fichajes, pero insistió en la necesidad, sincera, del reajuste: "No tenemos la varita mágica para sacar a esta plantilla el rendimiento que diferentes entrenadores no han sacado. Somos tremendamente optimistas, pero con esta plantilla podríamos mejorar uno o dos puestos, no podríamos llegar a Europa".

Preguntado por las demarcaciones a reforzar, el entrenador hizo especial hincapié en la defensa y el centro del campo: "Hay que fichar para el centro del campo y el centro de la defensa, y un banda izquierda también. Me preocupa el mediocentro defensivo. Enzo no era apropiado para esa posición", reconoció el técnico ala citada emisora. Marcelino también fue muy concreto para analizar por qué deben venir, al menos, tres centrales: "Necesitamos experiencia para la zona defensiva. Cuanjo encajas 65 goles demuestras que necesitamos modificar no solo hábitos de la defensa, sino también individualidades. Encajamos casi dos goles por partido, por lo que meter tres goles para ganar es muy difícil. Los equipos que ocupan la parte alta es porque encajan pocos goles".

Personalidad, rapidez, equilibrio

Sobre ese estilo, sobrio en defensivo, se asentará el andamiaje del Valencia de Marcelino. Una filosofía que encaja con la tradición de las etapas más competitivas: "Quiero que sea un equipo con personalidad propia, nos gusta un fútbol rápido partiendo de la organización y el equilibrio. Nos gusta dominar el contraataque y pretendemos ser un equipo intenso. Además, eso encaja con la filosofía del Valencia. Es el modelo que queremos, creo que con matices nos intentaremos acercar más a Benítez que a Cúper".

Marcelino fue preguntado por más nombres propios. Uno de ellos fue Dani Parejo, un nombre habitual en el mercado y con una relación difícil con la grada. No obstante, el entrenador volvió a remarcar su calidad: "Parejo, al nivel máximo de motivación y actitud es un grandísimo futbolista, diferente. Tendré que preguntarle si puedo sacarle ese rendimiento". Un caso distinto es el de Nemanja Maksimovic. Pese a sus referencias y la astronómica cláusula de 100 millones, Marcelino sigue siendo cauto: "No sé si se va a quedar. Es un chico que viene de un país diferente, sin conocer el idioma, tiene que adaptarse, es joven".