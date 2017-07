Máxima exigencia en Francia

El Valencia ya descansa en Évian-les-Bains. Una coqueta ciudad balneario de los Alpes, que no llega a los 9.000 habitantes, famosa por la pureza de su agua. El lago Lemán domina un paisaje repleto de embarcaciones de recreo, con casas señoriales en las que, dicen los lugareños, tuvieron su residencia veraniega los reyes Eduardo VII y Jorge V de Inglaterra. Pero los jugadores del Valencia no deben llevarse una precipitada impresión, de este entorno tan bucólico. No les aguarda una semana, para nada, sencilla. Marcelino García Toral ya ha empezado a marcar las reglas de una concentración que se adivina clave para asentar las bases de un proyecto con la obsesión de retornar el prestigio perdido al Valencia.

El técnico tiene reservada para sus jugadores una apretada agenda. A los valencianistas les esperan dobles sesiones de entrenamiento y tres partidos en solo una semana. Dos se disputarán en suelo suizo. El martes contra el FC Lausanne Sport y el jueves en Martigny contra el Sporting de Portugal. El domingo se cerrará la primera gira estival con otro bolo, en Túnez, ante el Étoile Sportive du Sahel. Entre medias, jornadas de entrenamiento de dobles y hasta triples sesiones de trabajo.

Además del trabajo que se realice en Francia, para alcanzar el objetivo se necesitarán fichajes, completados hasta el momento con un 33 % que el director Mateu Alemany consideraba el viernes como un logro meritorio. Ayer, los dos únicos refuerzos incorporados hasta el momento, Norberto Murara 'Neto' y Nemanja Maksimovic, la promesa serbia con un futuro en incógnita, fueron las novedades en la expedición, que llegó al hotel Hilton pasadas las 18´30 horas, después de haber aterrizado en Ginebra y encontrarse con bastante atasco para cruzar la frontera.

Nada más llegar al hotel, los futbolistas merendaron en la recepción piezas de fruta (manzanas, plátanos), antes de descargar las piernas con un paseo de media hora por la orilla del Lemán.

La concentración francesa será una oportunidad de oro para los canteranos convocados por Marcelino. En los rostros de Eugeni, Sivera, Rafa Mir, Javi Jiménez, Nacho Vidal, Nacho Gil, y en el juvenil Centelles, se reflejaba ayer la satisfacción por la llamada de un entrenador que ha demostrado en otros banquillos que no se arredra a la hora de dar la alternativa a los más jóvenes.