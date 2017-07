Simone Zaza: "No toda la culpa es de los árbitros, también soy yo el que debe cambiar"

Delantero del Valencia (Policoro, 1991). Simone Zaza está tan adaptado al Valencia, el club que le ha dado «la paz», que los compañeros han empezado a llamarle «Ximo». Después de un estreno de medio año en el que rompió su sequía goleadora con seis tantos, Zaza quiere otro impulso, moderando un ímpetu traducido en excesivas faltas, pero sin dejar de ser fiel a su filosofía vital: «La locura nos vuelve cuerdos»

P ¿Va calando el mensaje de Marcelino?

R Vamos bien. Estamos trabajando mucho. En este equipo hay muy buenos jugadores y muy buenas personas. Han venido también bastantes canteranos. Entre todos tenemos que formar un equipo fuerte. Todos juntos.

P ¿Se está en esa fase? ¿En el inicio de la construcción de todo un proyecto?

R Es lo que nos faltó un poco el año pasado. También en la temporada anterior teníamos un buen equipo, jugadores fuertes, pero no salieron las cosas, no fuimos constantes. No queda otra que trabajar duro.

P ¿Qué importancia le da a empezar desde la pretemporada, tras venir el año pasado en invierno?

R Estoy contento por poder empezar desde el principio. Permite un comienzo sereno, con tranquilidad, que es algo que también todos necesitamos para volver al máximo nivel que sí tenemos.

P Anotó seis goles en medio año. ¿Qué objetivo se fija para esta temporada?

R No me ha gustado nunca aventurar sobre los goles que voy a marcar. Quiero hacer todos los que pueda. Como ya dije el año pasado, me gustaría que mis goles fueran importantes, goles de victoria para mi equipo. Son los únicos goles que tienen sentido en el fútbol.

P A nivel deportivo, el regreso a Europa es innegociable.

R Seguramente el objetivo del equipo es mejorar la posición del año pasado. El Valencia no puede permitirse terminar la temporada así. Somos un equipo que se está formando para ser competitivo. El campeonato tiene una rivalidad fuerte, pero tenemos que aspirar a poder competir con todos.

P Se trata de competitividad y regularidad. Se ganó al Madrid pero se perdieron 18 partidos.

R La base existe, pero tenemos que tener claro que hay que dar la cara en todos los partidos, aunque se gane o se pierda. Se trata de poner todo lo que tenemos.

P ¿En qué debe mejorar Zaza?

R Asumo que no soy perfecto en muchas cosas. Me gustaría mejorar en el aspecto técnico, en el remate con la derecha, en pegarle mejor de cabeza... Tengo que controlar un poco mis impulsos.

P Por eso último se lo preguntaba. Fue el jugador del equipo que más faltas cometió con grandísima diferencia.

R Debo corregirlo. No puede cometer un error siempre el árbitro cuando me pitan falta en contra. Tengo un estilo pasional, pero no puedo hacer tantas faltas.

P ¿Ha notado incomprensión arbitral? Carboni decía que los colegiados en Italia son más tolerantes con ir al choque.

R Carboni era también uno de los que repartía (Ríe).Soy yo el que debe adaptarse y cambiar. Este es un campeonato diferente. Me seguiré equivocando, pero trataré que sea la menor de las veces posible.

P ¿Se considera un delantero de partidos de casa? Solo marcó fuera en un partido, en Granada.

R ¿Entonces crees que no debo jugar fuera? (Risas).

P Igual es por su estilo, pero su incidencia baja mucho lejos de Mestalla...

R Te entiendo, pero lo achaco a la casualidad. Es normal que me guste jugar en Mestalla, con un campo lleno, pero soy el mismo jugador en casa y fuera. Te digo que es casualidad. Si esa tendencia sigue, vuelvo y te digo que tienes razón.

P ¿Nota la competencia de Negredo? Está fino en los entrenamientos.

R Estoy en competencia con todos los delanteros, no solo con Álvaro. No lo conocía de antes, estamos juntos una semana y conviviendo bien. No voy a descubrir cómo es como futbolista.

P ¿Qué le ha aportado el Valencia a su carrera?

R El Valencia ha sido un nuevo inicio para mi. Me ha dado paz, después de todo lo mal que lo pasé en los seis meses anteriores. Por eso estoy muy agradecido al club y a su gente. Cuando llegué aquí, el Valencia no estaba bien. Y yo tampoco. Llevaba ocho meses sin marcar y era lógico que la afición pensase «¿qué vamos a hacer con este tío que no ha marcado un gol en meses?». Sin embargo, la gente me quiso desde el primer día.

P ¿Cómo se explica esa química especial con Mestalla, que pasa por ser un estadio muy exigente?

R Sí lo es, de exigente, y a veces mucho (ríe). Me he llevado bien porque es una afición que agradece que te lo dejes todo en el campo. Quiero marcar más goles porque quiero disfrutar de los momentos en Mestalla... Pero fuera también, ¿eh? (bromea).

P ¿Volver a la selección italiana lo ves como algo cercano?

R Soy italiano y quiero ir siempre con mi selección. El año pasado seguí yendo en los primeros meses malos con el West Ham. Cuando empecé a marcar goles aquí ya había dejado de ir. Tengo que estar listo para el momento, pero no puedo vivir agitado, pensando si iré.

P ¿Le gustaría quedarse mucho tiempo? ¿Volver algún día a Italia?

R Quiero quedarme. No pienso en irme a ningún lado. De Italia solo echo de menos a mi novia cuando no está aquí o a mi familia. En València he encontrado tranquilidad para jugar. Es el sitio idóneo.

P Tiene tatuado el lema «La follia rende sani di mente», es decir, «La locura nos vuelve cuerdos».

R Me gustó la frase. Viene de mi etapa del Sassuolo y concuerda con mi forma de ser. La locura en el campo a veces me traiciona, voy acelerado. Puedo mejorar, claro, pero soy así y jamás cambiará completamente esa follia.