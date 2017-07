"No hay dinero"... y Abdennour se convierte en fichaje inesperado

"No hay dinero". Marcelino quiere fichajes, pero el Valencia CF le ha trasladado que no tiene disponibilidad para satisfacer todas sus exigencias. Una ecuación imposible en la que ambas partes tienen que ceder, encontrar una entente. El club de Mestalla se ha comprometido con el técnico para hacer un esfuerzo financiero añadido, pero Marcelino también ha asumido que tendrá que rebuscar en el fondo de armario y reciclar descartados, darles forma de fichajes. Ese es el de Aymen Abdennour.

El Valencia centrará energías y recursos en el mercado para intentar firmar un mediocentro defensivo, ancla del proyecto, y solo un central, de los dos, que reclamaba el entrenador. Abdennour pasaría a ser, desde el banquillo, la primera opción para el centro de la zaga. El cuerpo técnico no considera, el del tunecino, un caso parecido al de Aderlán Santos, cuya salida (oficializada ayer), era una cuestión de emergencia. En el pasado, Marcelino ya ha logrado recuperar el nivel competitivo de centrales que parecían descarriados. Así sucedió con Víctor Ruiz en el Villarreal.

No quiere irse a Turquía

Abdennour representa, además, un caso especial. Al Valencia le han llegado ofertas procedentes de Turquía con un buen montante económico, aproximadamente 10 millones. Una cifra que permitía enjugar prácticamente la mitad de lo que costó el defensa hace dos campañas, procedente del Mónaco, por 22 millones de euros. Sin embargo, las operaciones no prosperaron al ser rechazadas por el propio jugador. Abdennour solo contempla marcharse a la liga francesa, a clubes punteros como Marsella o Lyon, o probar suerte en la Premier League, un torneo que cree que se ajusta a sus características y que podría respetarle su actual salario. De momento, sin embargo, no ha llegado ninguna proposición en este sentido.

La recuperación de Abdennour, que llegó a ser con 25 años el mejor central de la Ligue 1, es todo un reto para Marcelino. Aymen tiene condiciones futbolísticas pero no ha logrado adaptarse de momento ni al club ni al fútbol español. Entiende el castellano pero tiene hábitos solitarios en viajes y concentraciones, donde suele dormir solo y no traba tanta relación con compañeros.

En el capítulo de salidas, el Valencia va a medir bien sus pasos para no repetir operaciones ruinosas como la de Enzo Pérez, traspasado a River Plate, cuyo caso se considera especial porque su marcha era casi una emergencia ya que Marcelino no quería verlo ni aparecer en el regreso a los entrenamientos.

Santos, cedido al Sao Paulo

El Valencia CF ha llegado a un acuerdo con el Sao Paulo para la cesión de Aderlan Santos hasta 2018. Se incluye una opción de compra, cuya cantidad no ha sido revelada por el club de Mestalla. Santos llegó a Mestalla en 2015 por 9'5 millones de euros.