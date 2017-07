Marcelino y sus descartes: "Todos los jugadores saben su situación"

Marcelino García Toral, técnico del Valencia, tiene una idea muy clara de qué jugadores no tienen cabida en su proyecto. Una convicción que difícilmente cambiará, con independencia del rendimiento en la pretemporada de Évian-les-Bains de los futbolistas con la etiqueta de descartados. "Yo creo que cada uno de los jugadores sabe su situación y la irá conociendo por parte del club y por la mía", ha sentenciado el técnico asturiano desde la concentración francesa.

El entrenador, de momento, no muestra signos aparentes de preocupación por lo que respecta a fichajes. El club ya le ha notificado claramente que "no hay dinero" para fichajes y que no verá satisfechas todas sus peticiones.

Como informa hoy Levante-EMV, la consecuencia será que el técnico tendrá que quedarse con futbolistas como Abdennour. "Con Mateu Alemany hablo a diario", señaló Marcelino al acabar el encuentro de anoche contra el Lausanne. "Estamos trabajando con insistencia y con paciencia para hacer una buena plantilla, y con mucho trabajo hacer un buen equipo". Unas charlas entre técnico y director general que han seguido en el entrenamiento de hoy, en el campo Camille Fournier de Évian-les-Bains, mientras los jugadores realizaban carrera continua.