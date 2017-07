Rescatados por teléfono 170 socios arrepentidos

El Valencia ha logrado recuperar esta semana a 170 socios «arrepentidos» a través de llamadas de teléfono. El club de Mestalla comprobó que, una vez cerrado el plazo para la renovación de abonos por domiciliación bancaria, un total de 850 socios habían preferido no sacarse el pase.

Desde la entidad se reaccionó de una manera muy directa, llamando por teléfono, uno a uno, a todos los aficionados que no habían completado el proceso. Fueron preguntados, todos ellos, por las causas, de tipo personal o económico, que les habían llevado a no renovar el abono y se les trató de convencer de que reflexionasen y siguieran siendo socios. Se les explicó la importancia de su continuidad y las bases del proyecto social que se quiere instaurar. Una labor de persuasión que encontró su recompensa en 170 socios que recapacitaron, un 20 % del total. Uno de los objetivos primordiales de la presidencia de Anil Murthy pasa por recuperar el arraigo del Valencia con sus aficionados, por lo que se ha creado un departamento específico para aumentar la comunicación con la grada. La medida se repetirá en las siguientes fases de la renovación de abonos. La premisa desde el club es clara: luchar para que no se vaya ninguno de los 36.000 socios de Mestalla.