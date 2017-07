Negredo no pasa el corte y es descartado por Marcelino

La pretemporada no es la única variable que Marcelino García Toral maneja en su opinión sobre la plantilla del Valencia. La información que el técnico asturiano ha recopilado sobre el equipo se remonta a muchos meses atrás y es muy profunda. Es tarde para milagros en la estadía de Évian-les-Bains: «Yo creo que cada uno de los jugadores sabe su situación y la irá conociendo por parte del club y por la mía», dijo Marcelino tras acabar el amistoso en Lausanne. Unas palabras en las que debe sentirse aludido Álvaro Negredo, que no tiene sitio en el futuro plantel.

La actitud del delantero vallecano es óptima en los entrenamientos y su índice de acierto a puerta es alto, como se vio también en el primer amistoso contra el Lausanne. No obstante, no llega al aprobado para pasar el corte final. Las razones son variadas. Desde la irregularidad que ha demostrado en sus dos temporadas previas en Valencia, también que la plantilla ya cuenta con un nueve clásico como Simone Zaza y también el sueldo prohibitivo (2´5 millones de euros limpios por año), para un futbolista que no ha demostrado ser diferencial. Los informes de Marcelino sobre el «Tiburón» llegan a la época en la que coincidieron en el Sevilla. La impresión de Marcelino de aquella convivencia no fue plenamente satisfactoria, ya que Negredo se enganchó a marcar goles una vez fue destituido.

Además, el técnico blanquinegro insiste en disponer de una plantilla corta, de unos 21-22 efectivos más la aportación de los canteranos. Un contexto en el que la presencia de Negredo pasa por ser un lujo inservible.

Alves está fuera

La misma suerte corre para Diego Alves. Su cesión al Deportivo no está cerrada y está citado para que vuelva de su permiso vacacional el próximo lunes, 17 de julio. La salida del portero brasileño fue una de las peticiones urgentes de Marcelino, en una línea roja también formada por Enzo Pérez y Aderlan. En todo caso, el guardameta no estará entre los citados para la minigira por Estados Unidos y Canadá, por lo que no habrá convivencia entre el guardameta y el técnico. Alves deberá completar, junto a los otros recién llegados, Vinicius y Cancelo, el plan específico físico, antes de ponerse a entrenar.

Maksimovic es más 8 que 6

Otro que puede salir, pero como cedido, es Nemanja Maksimovic. A pesar de las complicaciones de su adaptación, por el idioma, tiene destellos que agradan a Marcelino. Sin embargo, se le considera más un mediocentro ofensivo, un 8 «box to box», perfil que ya cumplen Parejo y Soler, que no tanto un centrocampista defensivo, el que se busca en el mercado.

Hoy, ante el Sporting (20:30 h)

El Valencia, jugará hoy (20:30 horas, Gol) en Martigny ante el Sporting de Portugal, un rival más cualificado, el segundo amistoso del verano. En los lusos jugará un viejo conocido: Jérémy Mathieu.