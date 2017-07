Mateu Alemany contradice a Anil: "Hay dinero para fichajes"

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, contradijo anoche al presidente Anil Murthy al afirmar antes del partido ante el Sporting de Portugal que el club tenía dinero para hacer fichajes cuando el singapurés había afirmado días atrás lo contrario.

«No me consta tal asunto -dijo Alemany al recordársele las palabras de Murthy-. En estos momentos hay una circunstancia clara: cada club en Primera División tiene una disponibilidad de gasto aprobada por la Liga de Fútbol Profesional que no se puede exceder. Y si te pasas no fichas futbolistas. Y el Valencia va jugar con las salidas y con ese dinero va a fichar. Acabamos de fichar un jugador de seis millones de euros, es decir que tenemos nuestra capacidad de inversión, que será la que sea, pero no estoy preocupado por ese asunto porque tenemos posibilidad económica para hacer buenos fichajes».

Mateu Alemany no quiso hablar sobre las prioridades de Marcelino a la hora de reforzar una plantilla que, de momento, solo ha incorporado al guardameta Neto.«No soy partidario de hablar de las condiciones contractuales de los futbolistas ni de las transferencias, ni tampoco comentaré lo que hablamos con el entrenador sobre sus necesidades. Lo que es una cosa obvia es que el Valencia CF va a fichar porque hay unas bajas que cubirir. Venimos de unos años sin éxitos y vamos a fichar seguro. Vamos a seguir con el proceso de salidas. ¿Cuándo vamos a fichar? Cuando el mercado nos diga que es el momento y encontremos el futbolista adecuado esté en el sitio adecuado. Están trabajando de manera conjunta la dirección deportiva y Marcelino y de forma intensa desde hace mucho tiempo como es el caso de Neto, con el que estábamos negociando desde hace semanas. Vamos a trabajar con tranquilidad y sin precipitación, sin prisas. Lo que es seguro es que el entrenador tiene claro lo que quiere e intentaremos darle el máximo de jugadores que se acerquen a lo que necesita». finalizó Mateu Alemany.