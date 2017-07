El ´capitán´ Parejo hace de pícher

El Valencia CF se dio ayer otro baño de masas en Cincinnati. La expedición acudió ayer al encuentro de béisbol que disputaron el equipo local, los Cincinnati Reds y los Miami Marlings. Antes del partido,Dani Parejo hizo el saque de honor, realizando un lanzamiento al jugador local, Bronson Arroyo, una de las figuras de este club.

Parejo fue presentado como capitán del Valencia CF, lo que dio pie a que corriera cómo la pólvora que el de Coslada llevará el brazalete esta temporada. Por ahora no hay una decisión tomada y serán los jugadores lo que elijan a su representante ante el cuerpo técnico y el club. Marcelino, en un principio, no se inmiscuirá en la decisión, aunque ha dejado claro que si la decisión de la plantilla no le gusta la modificará.

Ante el New York Cosmos Simone Zaza fue el capitán, Parejo entró en el campo después. El madrileño ya sabe lo que es ser líder del Valencia CF, pero en 2016, con Gary Neville en el banquillo, dejó el cargo a Paco Alcácer y Álvaro Negredo. La temporada pasada los portadores del brazalete fueron Diego Alves y Enzo Pérez. Ninguno de los dos está ya en el Valencia CF, así que toca un recambio.

Jaume, Montoya, Gayà, Garay, Carlos Soler, Rodrigo e incluso Zaza, son candidatos a no ser un miembro más de la plantilla sino que vayan asumiendo responsabilidades. El cargo sigue vacante, aunque no por mucho tiempo. Y no pierdan de vista la opción de Parejo.

Hoy, en Cincinnati

El Valencia CF finaliza esta madrugada su mini gira por Canadá y EE UU. Hoy toca el turno ante el Cincinnati, un rival que no debe plantear muchos problemas a los de Marcelino. El partido da comienzo a las 01.00 horas y será retransmitido por Gol.

Será el cuarto bolo de una pretemporada que, hasta la fecha, se ha saldado con dos victorias (0-5 al Lausana y 0-3 al Sporting de Lisboa) y la derrota ante el Cosmos de Nueva York por 2-0.

Para este partido el entrenador valencianista cuenta con las bajas de Garay y Rodrigo Moreno, que han regresado a València por unas molestias musculares, y de Maksimovic, que también ha vuelto porque EE UU le denegó la entrada al no concederle a tiempo el visado. El club achacó el problema a ese país porque alega que pidió el pase a tiempo y contrastó la situación creada con los ejemplos de Reino Unido y Canadá, países anteriores visitados por el Valencia CF, y que no pusieron ningún pero a la entrada del jugador serbio.

Doménech, gastroenterocolitis

Jaume Doménech sufrió una gastroenterocolitis y se quedó en el hotel del equipo en Regina bajo la supervisión de los servicios médicos del club valencianista. El portero se incorporará en la mañana de hoy a la expedición ya en Estados Unidos.

Así las cosas, el grupo se ha reducido a solo 18 jugadores con estas tres nuevas bajas, lo que impedirá que Marcelino pueda presentar dos alineaciones distintas en cada periodo del partido, algo que había hecho en los tres primeros partidos de la pretemporada.