Marcelino, sobre los fichajes: "Estaba tranquilo y lo sigo estando"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, no huyó de ninguno de los asuntos 'calientes' de la actualidad del club. Tras la victoria ante el Cincinnati que cerró la gira americana, el técnico tuvo oportunidad de dar su visión sobre la confección de la plantilla, los fichajes y la pretemporada.

"Sabíamos lo que queríamos y lo que nos iba a costar. Llegar a los futbolistas que pretendemos porque creemos que nos van a dar un salto de calidad requiere tiempo, un poco de suerte y mucho, muchísimo trabajo. A ver si la suma de todo ello propicia que el 31 de agosto tengamos la plantilla lo más cercana a lo que pretendíamos en esa fecha", explicó.

"En líneas generales si miramos el resto del mercado y el resto de equipos en muchos sucede lo que en el Valencia, sobre todo cuando hay que hacer una reestructuración muy amplia como aquí, con muchas salidas, bastantes entradas. Todo eso lleva un tiempo. Estaba bastante tranquilo y lo sigo estando. Dije que si llegase el 23 de agosto y estuviéramos como ahora sí que me iba a preocupar. Creo que esa circunstancia no se va a dar y a medida que pasen las fechas iremos cerrando contrataciones y cerrando la plantilla", aseguró.

Sobre el juego del equipo, Marcelino se mostró optimista. "Hemos vuelto a estar solventes en defensa, no permitiendo al rival ninguna ocasión de gol. Trabajo colectivo y orden bastante superior a 48 horas. En ataque también estuvimos más fluidos porque el balón iba más rápido, a pesar de ser hierba sintética. Lo más importante es que no hemos tenido lesionados".

Pero el técnico volvió a mostrar su preocupación por el cansancio de los jugadores y la gira americana, como ya hizo hace unos días. "Para nosotros era muy difícil venir aquí. Hacemos un viaje de un día, no llega a 48 horas y ya jugamos un partido en un campo que no estaba muy acorde para jugar un partido. Existe riesgo de lesiones. Habíamos tenido ya dos y en el partido tuvimos otra de Lato. Se dan una serie de circunstancias que no eran favorables y por eso la valoración del juego de estos dos partidos no es tan importante".