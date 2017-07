Murillo está a la espera de que el Valencia y el Inter acuerden la cesión

Jeison Murillo ha dado el sí y ahora espera que el Valencia CF y el Inter de Milán lleguen a un acuerdo para que llegue cedido. El colombiano sabe que en Mestalla disfrutará de los minutos que en Milán no parece que vaya a tener y eso es importante de cara a sus aspiraciones de jugar el próximo Mundial de Rusia 2018, ya que otra temporada como la anterior, en la que acabó relegado a la suplencia, pondría en peligro su participación en la cita mundialista del año que viene. Aunque el defensa central es joven -tiene 25 años- quiere aprovechar esa oportunidad y para ir a Rusia mejor si es titular asiduo en el Valencia CF.

Ayer no hubo ningún avance en la negociación. Pese a que en Italia se habló de que directivos del Inter se habían desplazado a València para hablar con la entidad de Mestalla, no hay constancia del viaje. El Valencia CF ha admitido que Murillo interesa y es una opción para apuntalar una defensa que preocupa a Marcelino porque en estos momentos solo tiene a Ezequiel Garay como hombre de garantía, toda vez que no cuenta con Abdennour y Vezo y cree que pese al buen rendimiento que está ofreciendo Javi Jiménez en pretemporada y el futuro que tiene, todavía le falta experiencia en la máxima categoría aunque no se descarta que pueda quedarse en el primer equipo como cuarto central.

Al técnico asturiano le gusta Murillo y valora su experiencia pese a tener solo 25 años y su adaptación al fútbol europeo, pero también es posible que pueda apurar los tiempos y encontrar una mejor opción para el centro de la defensa.



Marcano, precio prohibitivo

A Marcelino le gusta Marcano, defensa del Oporto al que ya tuvo cuando entrenaba al Racing de Santander, pero por ahora tiene un precio prohibitivo para un Valencia CF que no puede asumir un traspaso por culpa del Fair Play Financiero que maniata al club. Como el máximo accionista, Peter Lim, no está dispuesto a abrir más la cartera, deben trabajar con el escaso margen de maniobra que hay.