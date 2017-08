Marcelino convoca a Orellana, Garay y Cancelo

Con el mercado en plena efervescencia, a Marcelino García Toral no le sobra ningún jugador para el estreno liguero del Valencia, mañana en Mestalla contra Las Palmas. El técnico asturiano ha convocado a los jugadores que están en la rampa de salida y que podrían abandonar el club antes de que acabe agosto, como Orellana, Garay y Joao Cancelo.

A falta de que se integre el nuevo fichaje, Gabriel Paulista, y de que se concreten las llegadas de Kondogbia y Murillo, Marcelino cuenta con todos, aunque cada caso es particular: "Después del partido no lo sé, pero hoy Garay y Joao Cancelo están al 100% con el Valencia", ha señalado el técnico en la rueda de prensa previa al partido. Sobre Orellana, fue mucho más claro: "Orellana sabe su situación, aunque vaya convocado". De manera mucho más expeditiva, Marcelino se ha referido al futuro de Aymen Abdennour, que no ha entrado en la lista: "Abdennour sabe su situación desde hace mucho tiempo y no voy a cambiarla", ha señalado García Toral, enusiasmado con la "actitud" de los jugadores en los entrenamientos y convencido de que llegarán "al menos" cuatro fichajes antes del cierre del mercado.