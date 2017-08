Marcelino pide un último servicio a Garay y Cancelo

Déja-vu en Mestalla. El Valencia afronta otra jornada inaugural de Liga contra Las Palmas y con una alineación que, debido a las rachas cambiantes del mercado, contará con algunos efectivos llamados a dejar el club antes de que acabe el plazo del mercado. Si el año pasado Paco Alcácer y Shkodran Mustafi jugaron el encuentro (2-4), horas antes de confirmarse su marcha, ayer Marcelino García Toral incluyó en su citación a Garay, Cancelo y Orellana, cuya continuidad es toda una incógnita.

Se trataría, pues, de un último servicio para la causa. A falta de que se integre el nuevo fichaje, Gabriel Paulista, y de que se concreten las llegadas de Kondogbia y Murillo, Marcelino cuenta con todos, aunque cada caso es particular. Garay y Cancelo, que no son descartes técnicos, pueden salir por su elevado caché para facilitar nuevas llegadas: «Después del partido no lo sé, pero hoy Garay y Joao Cancelo están al 100% con el Valencia», señaló el técnico, ayer, en la rueda de prensa previa.

El caso de Fabián Orellana es distinto. El chileno no entra en los planes de Marcelino, aunque pueda ser utilizado en el partido: «Orellana sabe su situación, aunque vaya convocado». Mucho más contundente fue Marcelino para referirse a la situación de Aymen Abdennour, que directamente no ha sido citado a pesar de las bajas en defensa: «Abdennour sabe su situación desde hace mucho tiempo y no voy a cambiarla», señaló García Toral.

El proyecto valencianista empieza con la necesidad de estrenarse con una victoria. La fortaleza en Mestalla es una de las claves innegociables de Marcelino para poder disfrutar de una temporada con aspiraciones europeas. Además, al conjunto valencianista le deparará un calendario de órdago en las jornadas siguientes, con enfrentamientos ante Real Madrid y Atlético, más el derbi, un partido siempre distinto, contra el Levante UD en Orriols. Marcelino alineará con toda probabilidad a Nacho Vidal en el lateral derecho para cubrir la ausencia de Montoya, lesionado al igual que Luis Nani. Enfrente estará un Las Palmas bastante cambiado de aquel que profanó Mestalla, hace justo un año. Estrena técnico y ha perdido a referentes como Roque Mesa o Boateng. Tampoco estará Vicente Gómez, lesionado, ni el sancionado Santana. Pero cuenta con una ventaja. Es un equipo con el molde ya hecho, que sabe a lo que juega y que ha acabado imbatido en la pretemporada.