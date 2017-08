La gran muralla de Marcelino

En los signos de racionalidad que presenta el nuevo Valencia, hasta los dorsales de Jeison Murillo y Gabriel Paulista, llamados a ser los centrales titulares, remiten a los recuerdos, sencillos y felices, del pasado. El 4 y el 5, como Arias y Giner, como Ayala y Djukic. La apuesta de Marcelino García Toral por estos dos defensas, con ganas de reivindicarse y crecer, es la clave de un proyecto nacido desde la seguridad defensiva. Ambos aseguran volver más «fuertes y expertos» de su paso por clubes de primer nivel como Inter y Arsenal.

Los dos jugadores no escondieron, ayer, en su presentación oficial, sus ganas por debutar. Jeison se ve con opciones de estar listo para el Santiago Bernabéu, primer puerto de montaña del campeonato. Los plazos de Gabriel son más pausados, al tener que recuperar fondo físico tras superar una lesión de rodilla que lo ha mantenido tres meses ko con el Arsenal.

La llamada de Marcelino ha sido clave para que Paulista, de 25 años, acepte la propuesta del Valencia. El técnico asturiano fue el que cambió la carrera, al alza, del defensa brasileño, y supo afilarle su lado más competitivo para proyectarle, en año y medio, a la Premier League: «Ya conozco la Liga, jugué un año y medio aquí. No me lo pensé dos veces para volver y agradezco a la directiva y al cuerpo técnico del Valencia que confiara en mí. Tengo muchas ganas de entrar al campo y ayudar a mi equipo. La Premier me ha hecho tener más experiencia y volver más fuerte», aseguró. «Ya había hablado con el míster antes de fichar y me transmitió mucha confianza, ya lo conozco y sé cómo trabaja y entonces por eso también estoy aquí. Ya sabemos que es una Liga muy complicada pero hemos empezado bien con tres puntos y ahora hay que seguir trabajando para ir hacia arriba», comentó. Gabriel no escondió su deseo de que, la temporada que realice con el Valencia, le abra las puertas de la selección brasileña de cara al Mundial de Brasil.

Murillo, preparado

Por su parte, con el internacional colombiano Murillo el Valencia ficha un defensa de latido pasional, veloz, con jerarquía. «Aportaré muchas ganas, trabajo y sacrificio. Tácticamente, el fútbol italiano me ha ayudado muchísimo. Mi característica es la velocidad y espero demostrar en el campo lo que valgo». El Valencia se presenta para Jeison como una oportunidad: «La disposición por nuestra parte era la de venir, contento de estar acá. Aprovechar una liga tan competitiva como esta para seguir mejorando», afirmó el defensa, con experiencia previa en la Liga con el Granada, Cádiz y Las Palmas. Superada la «incertidumbre» de las dos semanas en las que el Inter congeló su trapaso (cifrado en 11 millones de euros), Murillo afirma que está preparado para debutar de inmediato: «He venido trabajando con el Inter, he tenido minutos en la pretemporada y ojalá pueda estar a tope para el partido en el Bernabéu».