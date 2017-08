Marcelino: "No creo que fuera un sorpresón que ganáramos en el Bernabéu"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha asegurado que no cree que pudiera ser considerada una gran sorpresa que ganaran al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el domingo, aunque ha admitido que juegan contra un rival "extraordinario".

"Jugamos contra un extraordinario equipo. Así lo dicen sus últimos meses, en los que ha logrado cuatro títulos. Tiene un nivel competitivo más alto por los enfrentamientos que ha tenido, pero tenemos la tremenda ilusión y la ambición de conseguir un resultado positivo, así que no lo consideraría un sorpresón en ningún caso", ha explicado hoy en rueda de prensa.

"Vamos con una tremenda ilusión, pienso que es un desafío importante y atractivo. Somos un equipo en construcción y puede marcarnos el nivel en el que estamos. Tengo claro que este equipo va a competir", ha apuntado.

En cualquier caso, Marcelino ha señalado que para conseguir puntuar deberán "correr más que ellos" y que tendrán que pegarse "una paliza tremenda".

Respecto a las ausencias por sanción de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos ha señalado que "por el bien del espectáculo siempre deseamos que estén los mejores y ellos son del más alto nivel mundial pero mentiría si dijera que no son dos preocupaciones menos".

"A la vez, el Madrid tiene una plantilla amplia y cualquier jugador de los que sale tiene un rendimiento similar. No creo que vea mermado su potencial", ha añadido.

El entrenador asturiano ha dicho que Murillo y Kondogbia, dos de los últimos tres fichajes, estarán listos para el partido, pero que Paulista está en el tramo final de la recuperación de una lesión y que no estará disponible.

"Gabriel no va a estar porque viene de una lesión del tramo final de la temporada anterior. Está en la readaptación final, si no es para después del parón, volverá muy rápidamente. Murillo y Kondogbia van a estar aptos, vienen de entrenarse en grandes equipos y de jugar amistosos, así que creo que tienen un nivel físico acorde", ha afirmado.

En cuanto a Kondogbia ha dicho que cree que se va a adaptar muy bien al doble pivote que utiliza el equipo. "Nos va a permitir trabajo defensivo y aproximación al área contraria. Cuando pudimos elegir un jugador más posicional u otro de este perfil, tenía claro que quería un jugador de ida y vuelta", ha señalado.

El entrenador del conjunto valenciano ha explicado también que Ezequiel Garay es duda por una lumbalgia aguda y que Dani Parejo lo es también por pequeños problemas físicos.

Marcelino García Toral no ha querido desvelar sus planes para sustituir en la banda derecha a Joao Cancelo, que ha dejado el club tras disputar el primer encuentro liguero.



Entradas y salidas

El técnico anunció que en cuestión de horas se hará oficial la salida del equipo de Aymen Abdennour y de Nando García y se mostró seguro de que llegarán jugadores para actuar en banda, aunque admitió que no sabe si uno de ellos será Gonzalo Guedes.

"La salida de Abdennour se va a confirmar en las próximas horas, la de Nando también", señaló el técnico en una rueda de prensa en la que también señaló que tiene "la sensación" de que Ezequiel Garay se quedará en la plantilla.

Además, preguntado por ellos, dijo que el chileno Fabián Orellana y Santi Mina "saben su situación actual" pero no aclaró cuál es.

Respecto a las llegadas, se mostró convencido "de que van a venir jugadores de banda". "Había una necesidad que se ha acrecentado con la salida de Joao Cancelo así que estoy convencido de que antes del cierre de mercado llegaran jugadores de banda", explicó.

Eso sí, admitió que ha habido un "parón" en las negociaciones para obtener del PSG la cesión del delantero portugués Gonzalo Guedes.

"Realmente no sé cómo está el tema, parecía que al principio de la semana era segura su llegada pero no sé por qué motivo hay una pausa, no se si definitiva o realmente es un proceso hasta que el PSG decida dar la salida", señaló.

El entrenador asturiano explicó que cuenta con Nani como segundo delantero más que como jugador de banda y señaló que no espera incorporaciones en esa demarcación si no se produce ninguna salida y que en ese caso se lo replantearían.

"Preferimos cerrar situaciones donde no tenemos jugadores que donde tenemos. Tenemos jugadores de ataque y no pretendo tener cinco para dos puestos con una sola competición. Si no hay salidas, no somos partidarios de que haya entradas", confirmó.