«No sería un sorpresón ganar»

Marcelino García Toral siente que su Valencia está capacitado para competir contra el Real Madrid. Ganar mañana en el Santiago Bernabéu, apunta el técnico asturiano, no sería «ningún sopresón», a pesar del «extraordinario» rival que hay enfrente. Conscientes de la dificultad, y de las propias limitaciones de un proyecto todavía en fase germinal, los valencianistas al menos han recuperado ideas, dignidad, valentía.

«Jugamos contra un extraordinario equipo. Así lo dicen sus últimos meses, en los que ha logrado cuatro títulos. Tiene un nivel competitivo más alto por los enfrentamientos que ha tenido, pero tenemos la tremenda ilusión y la ambición de conseguir un resultado positivo, así que no lo consideraría un sorpresón en ningún caso», explicó.

«Vamos con una tremenda ilusión, pienso que es un desafío importante y atractivo. Somos un equipo en construcción y puede marcarnos el nivel en el que estamos. Tengo claro que este equipo va a competir», prosiguió.

La clave para contrarrestar toda la amplia gama de recursos del Madrid estará en el ritmo físico que el Valencia imprima al partido. No hay secretos. Se trata , básicamente, de «correr más que ellos». «Vamos a pegarnos una paliza tremenda», añadió.

Sin Ramos y Ronaldo, mejor

Fiel a su discurso directo, Marcelino fue claro al reconocer que las bajas por sanción de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos son «dos preocupaciones menos». «Por el bien del espectáculo siempre deseamos que estén los mejores y ellos son del más alto nivel mundial pero mentiría si dijera que no son dos preocupaciones menos. A la vez, el Madrid tiene una plantilla amplia y cualquier jugador de los que sale tiene un rendimiento similar. No creo que vea mermado su potencial», sentenció.

Marcelino incorpora piezas para el Bernabéu. Gabriel Paulista no está a punto físicamente pero Kondogbia y Murillo tienen el rodaje perfecto para competir: «Van a estar aptos, vienen de entrenarse en grandes equipos y de jugar amistosos, así que creo que tienen un nivel físico acorde». En el caso concreto del centrocampista francés, Marcelino cree que el equipo aumentará su potencial «en trabajo defensivo y aproximación al área contraria». No se trata de un mediocentro estricto, si no más bien de un «box to box». «Cuando pudimos elegir un jugador más posicional u otro, tenía claro que quería un jugador de ida y vuelta».

Garay y Parejo, en el alambre

No todo son buenas noticias para el Valencia. Ezequiel Garay y Dani Parejo son seria duda para el encuentro por una lumbalgia aguda y por fatiga muscular, respectivamente. Marcelino se mostró muy contento por el regreso, con 35 años, de David Villa a la selección española: «Me parece extraordinario, le tengo un gran cariño personal y es un extraordinario ejemplo. Ojalá que sea el reinicio para que pueda volver a jugar otro Mundial».