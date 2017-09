Ambiente de gran final para un Orriols engalanado

El Ciutat de València estará a la altura de la gran cita del fútbol valenciano, en la que se respirará el ambiente de una gran final por parte de las dos aficiones.

Finalmente, y pese a la primera negativa de las autoridades policiales, la Delegación de Peñas del Levante UD logró ayer el permiso para preparar un recibimiento especial al equipo azulgrana a su llegada al Ciutat de València. Lo consiguió después de reunirse a primera hora de la mañana con la directiva del club en busca de una solución que convenciera a todas las partes.

Desde el club y el colectivo de peñas se convocó ayer a todos los aficionados azulgrana a las 11.15 horas en el aparcamiento el estadio Ciutat de València para recibir al autobús del equipo y reeditar así las escenas vividas en los minutos previos a otros decisivos partidos para el club de Orriols.

Además, la Delegación de Peñas solicitó a todos sus seguidores que acudan al estadio con una bufanda del Levante UD para que la levanten en el minuto 19:09 del partido, coincidiendo con el año de fundación de club.

Para el resto del encuentro se utilizarán cerca de 19.000 banderas y 5.000 aplaudidores.

Se trata del primer derbi en el Ciutat de València desde que el club iniciase el año pasado profundas obras de remodelación en el coliseo azulgrana. La gran novedad de esta temporada es el nuevo cerramiento del estadio, con grandes lonas diseñadas con los colores de la entidad.

Lleno total en la zona visitante

La zona reservada para la afición visitante, con 751 localidades, estará completa. La afición valencianista agotó en pocas horas las entradas para este área del estadio. No obstante, la polémica gestión del club de Mestalla en el reparto de las entradas motivó el enfado de la Curva Nord, que no efectuará la habitual marcha a pie hasta el estadio del Levante UD, así como de la Agrupació de Penyes, que no tendrá ningún representante en la tribuna de Orriols.