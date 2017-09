«Fue un derbi con intensidad, deportividad y buen juego»

Finalizado el partido, los entrenadores del Levante UD y el Valencia CF discreparon sobre los merecimientos de cada equipo sobre el terreno de juego. Mientras Juan Ramón López Muñiz consideró justo el empate, Marcelino aseguró que sus futbolistas realizaron méritos para llevarse la victoria. «Hemos jugado un gran partido. Hemos competido. Hemos salido a por la victoria. Lo hemos demostrado con el nivel de juego y las ocasiones, nos ha faltado acierto para marcarlas», manifestó el entrenador del equipo de Mestalla.

Por contra, algo más tibio fue el técnico granota. «Ha sido un partido con un ritmo frenético, muy igualado, que pese a tener diferentes fases al final ha sido muy equilibrado», apuntó Muñiz.

En este sentido, el preparador del cuadro azulgrana resaltó la intensidad del juego. «Se ha visto mucha deportividad, con intensidad, pero con buen juego. Destacaría el ritmo, frenético desde el minuto 1 hasta el 92», insistió.

En cuanto al análisis táctico del partido, Muñiz hizo hincapié en los problemas que le creó la delantera valencianista. «Quisieron hacer salir a los defensas. Lo corregimos, como en las segundas jugadas. Sabíamos que tenían buen juego por dentro y por banda. Además, el equipo trabajó hasta el final y tuvimos ocasiones para desnivelar el marcador», explicó. «Ellos tuvieron la posesión y en 10 o 15 minutos nos metieron muy atrás. Luego el partido se volvió loco y pudo más la pasión que la cabeza», añadió.

Respecto a los problemas para hacer gol de los delanteros, Muñiz quiso ensalzar el trabajo del grupo. «No podemos permitirnos depender de un jugador. No somos el Madrid y el Barça, que tienen un jugador que le dices coge el balón y marca. Nosotros tenemos que trabajar el colectivo. Al final, el gol tiene que llegar de todo el mundo que está participando, no tiene que depender de una inspiración individual», señaló, completando poco después que se siente orgulloso de la trayectoria del equipo. «Siempre compite, nunca da la espalda al partido, y sobre todo no se siente inferior a nadie. Las sensaciones siguen siendo muy buenas», indicó.

Muñiz también aclaró que Lerma fue sustituido en el descanso por lesión. «Por la cara que tenía, que nunca tiene mala cara, estaba preocupado. Es un futbolista muy duro que nunca tuvo problemas musculares», advirtió Muñiz.

«No estoy preocupado»

Marcelino, por su parte, se mostró contento con la progresión del Valencia. «No estoy preocupado porque llevemos tres jornadas sin ganar, pero me hubiese gustado ganar más partidos. En todos los partidos, en el que menos opciones tuvimos fue el del Atlético de Madrid. Pero hoy -por ayer- hemos jugado a un gran nivel. El rival sigue generándonos pocas ocasiones, y era el que más generaba esta temporada».

Sobre la suplencia de Zaza, el técnico subrayó que fue una decisión «técnica». «Intentaré acertar las máximas posibles. Busco ser justo y tener a los mejores jugadores para ganar». Lo mismo sucedió con Guedes. «Es un proceso de adaptación, a una liga que no conoce, a unos compañeros nuevos. Intentaremos ubicarlo dentro del espacio que tengamos. Unas veces jugará, otras no», apuntó.

Inquirido por el rendimiento de Mina, Marcelino salió en su defensa. «La participación que ha tenido hoy Santi ha sido muy alta. Tal como jugaba el Levante UD, era la mejor solución». En esta línea, quitó importancia a la falta de gol del Valencia CF. «Hemos metido pocos goles. Pero si miramos la estadística, la sensación que tengo es que salvo el día del Atlético hemos generado ocasiones para ganar».