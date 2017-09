Marcelino zanja su polémica con Zaza: "Mi relación con Simo es perfecta"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha querido zanjar la polémica abierta con el delantero Simone Zaza, tras su rebelión por la suplencia en el derbi ante el Levante UD. "Mi relación con Zaza es perfecta, al igual que con el resto de jugadores", ha aclarado el técnico en la rueda de prensa previa al partido contra el Málaga, mañana en Mestalla. Eso sí, el preparador asturiano ha recalcado que ninguna influencia le condicionará para confeccionar el once: "Cuando firmé por el Valencia, no me presentaron ningún contrato que pusiera que un futbolista tuviera que jugar 90 minutos. Desde ese punto de vista, elijo".

Marcelino ha incidido en la buena predisposición de Zaza y que su situación se aborda con "comunicación, diálogo y cercanía", al igual que con el resto del plantel, y bajo unos parámetros de analizar el rendimiento en "los entrenamientos, en competición y en función del rival". Incluso, Marcelino valoró que el delantero de Policoro exprese su insatisfacción por no jugar: "No hay ningún problema en que ningún jugador se enfade. Siempre que haya respeto y colaboración, veré como positiva esa reacción". "La noticia es el partido ante el Málaga", apostillaba.

Por último, Marcelino ha querido destacar la aportación de un jugador siempre en tela de juicio, como Rodrigo Moreno: "Desde que Rodrigo está con nosotros, en cuatro partidos y una pretemporada, es el delantero que más corre, es el delantero que más participa, que más metros a alta intensidad realiza, el que más ayuda al trabajo colectivo. Ha