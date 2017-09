Marcelino: "En abril sabremos si merecemos estar en Europa"

Marcelino García Toral ha querido rebajar la euforia tras la contundente victoria ante el Málaga por 5-0 y las expectativas previas antes de visitar el domingo a una Real Sociedad que arrastra más cansancio y lleva dos derrotas seguidas: "Ilusión debemos tener, sin ilusion en la vida este oficio no merece la pena. Pero no debemos dejarnos guiar por la euforia, si no perderemos concentración y humildad. Nuestra realidad es que llevamos 5 jornadas de liga y vamos a afrontar la sexta. El equipo está creciendo a base de trabajo, esfuerzo y con esos valores de juego colectivo queremos lograr victorias".

El técnico asturiano ha dado una importancia anecdótica al hecho de que el Valencia, después de más de 80 jornadas, vuelva a ocupar posiciones de Liga de Campeones: "Ahora vamos cuartos con nueve puntos, tenemos un octavo de los puntos necesarios para entrar en Champions. No pienso en eso, en abril sabremos si merecemos estar en Europa. Mi unica obsesión es la Real Sociedad", ha asegurado Marcelino, que ha reconocido que volverá a haber cambios por rotación en el once inicial, que la Real Sociedad es el segundo equipo de la Liga más goleador como local y que a corto plazo no tiene previsto variar el dibujo porque sería una señal "que generaría dudas" en su plantilla.