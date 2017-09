Marcelino continúa sin hacer cambios y repite convocatoria por cuarta vez

Marcelino es sota, caballo y rey. El entrenador del Valencia CF es de ideas fijas. Sigue la línea recta, sin salirse del guión. Su estilo, el sistema de juego y hasta sus convocatorias, destacan por su inmovilismo. Hay continuidad. No es una critica, sino una afirmación. La evidencia lo reflejan las estadísticas, las cifras, y cualquier dato numérico que se precie. Las victorias le cargan de razón. El triunfo le refuerza.

Lo demostró ayer en la Ciudad Deportiva de Paterna al presentar por cuarta vez la misma convocatoria de jugadores para el partido de esta noche en Anoeta ante la Real Sociedad. El entrenador del Valencia CF repitió la misma lista de futbolistas que en los tres últimos partidos, dieciocho hombres, con la única ausencia de Orellana por decisión técnica.

Marcelino no cuenta con Orellana. Para nada. No entra en sus planes. Ya le comunicó al futbolista que se buscara una salida porque no iba a disfrutar de oportunidades. Pero el chileno hizo oídos sordos a todas las propuestas que le llegaron, desde el Leganés hasta el Getafe pasando por el fútbol turco, confiado de que su suerte podría cambiar como den una partida de naipes.

Pero con Marcelino no hay medias tintas. Si es que no, es que no. Y aunque el entrenador dijera en público, en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante UD en el Ciutat que Orellana tendría sus opciones si se quedaba, de momento los hechos evidencian otra cosa. Y Orellana, que entrena bien, no entra en la convocatorias ni con jabón.

Para esta noche ante la Real Sociedad están citados los porteros Neto y Jaume Doménech, junto a Montoya, Nacho Vidal, Murillo, Gabriel Paulista, Garay, Lato, Gayá, Maksimovic, Parejo, Carlos Soler, Kondogbia, Andreas Pereira, Guedes, Rodrigo, Zaza y Santi Mina. Han quedado fuera de la convocatoria, además del propio Orellana, Nacho Gil que acaba de salir de una lesión, y el lesionado Vezo.

El Femenino juega en Bilbao

El Valencia femenino buscará tres puntos clave en su visita hoy al Athletic de Bilbao (12:00 horas) en un partido correspondiente a la tercera jornada de Liga, en el que se medirá a un rival con que comparte el objetivo de estar en la zona alta de la tabla. Jesús Oliva, tiene las bajas de Alejandra, Debo y Andrea, mientras que recupera a la sancionada Nicart.