Marcelino: "Hice los tres cambios de golpe porque quería ganar"

«Mientras yo me lesione no pasa nada», bromeaba Marcelino al llegar a la sala de prensa del estadio de Anoeta. El entrenador, que protagonizó la anécdota del partido de ayer ante la Real Sociedad, sufrió un tirón en el banquillo y llegó cojeando a atender a los periodistas. «Ya estoy mayor. Hay cosas que ya no puedo hacer. Pero prefiero estar cojo yo que algún jugador», señaló.

Preguntado por el partido, un encuentro vibrante, Marcelino reconocía que fue «espectacular», apuntó. «El partido ha sido muy intenso, dos buenos equipos frente a frente y con ganas de lograr los tres puntos. Hubiera sido justo que cualquiera de los dos equipos se hubiese llevado la victoria porque los dos hemos luchado para ganar. Quizás el triunfo ha sido justo porque nos adelantamos en el marcador en dos ocasiones», explicó.

Marcelino reconoció estar «muy satisfecho», decía «con el rendimiento del equipo no solo en el partido sino también en general. El equipo está compitiendo, va por el buen camino, y nos acompañan los resultados. Pero no miramos más allá que del próximo partido».

Sobre los tres cambios realizados de golpe, algo inhabitual en el mundo del fútbol y en el propio entrenador asturiano, Marcelino que «los he realizado porque quería ganar el partido. Fueron tres cambios de golpe para ir a por la victoria. Aunque lo de Gayà estaba un poco obligado porque tenía una sobrecarga. Tampoco tenía una bola de cristal para saber que Kondogbia iba a ser expulsado».

Marcelino lamentó como negativo del partido los dos goles que le marcaron a un equipo que «no le gusta encajarlos», apuntaba, aunque enmarcó que ambos llegaron en sendas jugadas a balón parado, por una Real que tiene gran calidad para ello y que era además «el segundo equipo más realizador del campeonato».

De la titularidad de Jaume dijo que «estoy muy contento con neto, pero Jaume es un chico trabajador, valencianista, que siempre busca lo mejor para el equipo y que se merecía la oportunidad. Tenemos dos guardametas excelentes y se lo merecía».

Nacho Vidal estaba feliz

Nacho Vidal, autor del segundo gol del Valencia, se mostraba feliz tras el partido porque el Valencia había logrado la victoria «en un campo difícil y después de haber trabajado mucho durante los noventa minutos», apuntó.

El lateral valenciano, que ayer fue titular en detrimento de Montoya, fue preguntado por las claves de este Valencia que carbura. «Estamos trabajando muy duro y el entrenador deja las cosas muy claras. Sabemos que no nos tenemos que parar aquí y que debemos continuar en esta misma línea».

Rodrigo: «La vida es una noria»

Rodrigo, que volvió a ver portería al anotar un nuevo tanto, comentaba que «el equipo se ha quitado de encima la negatividad de estas dos últimas temporadas. La vida es como una noria que da vueltas. Ahora estamos viviendo otras cosas bonitas, pero hay que seguir trabajando para que lleguen los resultados».

El delantero del Valencia reconocía que una de las claves de este Valencia es el trabajo que realiza Marcelino. «El entrenador nos ha inculcado esta línea de sacrificio, esfuerzo y de trabajo. Somos un equipo muy trabajador, aguerrido, en el que vamos todos a una y que tratamos de ser muy competitivos. Este es el gran éxito del equipo».