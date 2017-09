Soler: "No hay debate, estoy cómodo en la derecha"

El centrocampista del Valencia Carlos Soler aseguró hoy que se siente cómodo con su nueva posición en la parte derecha del centro del campo, y apuntó que para él no existe ningún debate y que ayudará "en todo lo posible" al equipo en la demarcación que el técnico decida.

"No hay debate, porque me siento muy cómodo ahí. Pedí paciencia a la afición en el primer partido porque es una posición nueva, tenía que acoplarme y creo que puedo ir mejorando poco a poco y puedo quedarme ahí", dijo Soler, en una entrevista en la radio oficial del Valencia.

"Estoy jugando en la derecha o en la izquierda, en posiciones que no eran habituales para mí, me estoy acoplando y cada vez estoy mejor", remató.

Carlos Soler se refirió a la buena racha del equipo y apuntó que es el momento de "subirse a la ola" en referencia al buen inicio de Liga con 12 puntos tras las primeras seis jornadas.

"Ahora viene el Athletic y creo que va a ser un partido muy complicado porque tienen buenos jugadores. Intentaremos seguir con nuestra racha porque cuando las cosas van bien hay que subirse a la ola e intentar conseguir los tres puntos", explicó.

Soler, que es el máximo asistente de la Liga con cuatro pases de gol, también analizó su trayectoria personal justo hace un año debutó en Primera División en San Sebastián con Cesare Prandelli en el banquillo.

"En lo personal estoy muy contento. El trabajo siempre está ahí, cada partido es un mundo y la temporada pasada que fue muy complicada me sirvió para madurar. Empecé a jugar y con la confianza del año pasado fui mejorando y este año más de lo mismo", declaró.

Soler también confesó que ha aprendido a asumir las críticas tras una mala actuación y reconoció que cuando acaba un partido no puede evitar repasar la prensa y las redes sociales para comprobar los comentarios sobre su participación.

"Creo que no hice un mal partido contra el Levante, simplemente estuve desacertado con las dos ocasiones de la primera parte. Al ser un derbi y haber podido 'matar' el partido me enfadé conmigo mismo. En el fútbol pasa eso, es así y estás sometido a cualquier crítica. Soy joven y me estoy acostumbrando", resumió.

Además, Soler, que afirmó que el vestuario del Valencia "al margen de la competencia nos llevamos muy bien", desveló cómo son los planes del entrenador Marcelino García Toral.

"Marcelino tiene las cosas muy claras: empieza por la línea defensiva, intentar no encajar goles porque tenemos jugadores con mucha calidad y seguro que si dejamos la portería a cero haremos algún gol y conseguimos la victoria", finalizó.