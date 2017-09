Rodrigo, un tanto de Marcelino

El regreso de Rodrigo Moreno a la selección española, tres años después de su última convocatoria, es el triunfo de la fe que Marcelino García Toral ha mantenido en el delantero hispano-brasileño. Desde su llegada a Mestalla, el técnico se propuso rehabilitar al atacante, muy tocado anímicamente tras dos aciagos años de mal juego colectivo y lesiones varias. Una apuesta personal que se vio desde el primer entrenamiento de la pretemporada, en la que dio a Rodrigo libertad de movimientos en ataque, entre la férrea disciplina táctica del 4-4-2. Seis partidos de liga en crecimiento, con tres goles en las últimas tres jornadas, han catapultado al futbolista, de 26 años, a la Roja por deseo de Julen Lopetegui, perfecto conocedor de las condiciones potenciales de un jugador al que ya tuvo a sus órdenes en la selección sub'20. Rodrigo tendrá una oportunidad de reivindicación contra Albania en Alicante (el viernes 6) e Israel en Jerusalén (el lunes 9), valederos para la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

«Al principio creía que me estaba vacilando, pero me lo dijo con cara seria», reconocía ayer Rodrigo a VcfRadio cuando, nada más salir del vestuario, el director de comunicación Álex Navarro le trasladaba la buena nueva. El delantero apuntaba que «la grata sorpresa» de su retorno a la selección es «la consecuencia de lo que haces en tu equipo. Todos tenemos esa ilusión y ese sueño. Dudas no tuve. Siempre me llevé bien con todos. Sabía que el club iba a vivir una reestructuración y lo que quería saber era si seguían contando conmigo. Pero en ningún momento tuve dudas. Estamos creando un grupo fuerte a nivel humano. Marcelino está demostrando confianza en todos con hechos. Si el equipo va bien, nos beneficia a nivel individual y, si va mal, se lleva a todos por delante. Tengo mucha felicidad, mucha alegría», relataba.

Marcelino lucía una gran sonrisa para valorar la noticia: «Siempre confiamos en él, nos parecía que tenía muy buenas condiciones. Quizás no había demostrado toda su capacidad y estamos a tiempo de verlo y disfrutarlo. Ojalá esta convocatoria le sirva como un punto más de autoestima y confianza». Marcelino explicó que la mejoría individual de jugadores como Rodrigo se argumenta desde el crecimiento como grupo: «El futbol es un deporte colectivo, el rendimiento como equipo aumenta el rendimiento de los jugadores. Los futbolistas, amparados en la ayuda, colaboración y una idea colectiva de juego, acaban creciendo también individualmente».

El ejemplo de Rodrigo demuestra que, a pesar de la pésima trayectoria en los dos últimos cursos, el Valencia tenía un potencial oculto, infrautilizado. Una realidad que Marcelino quiso puntualizar: «Decidimos quedarnos con aquellos futbolistas que tenían muchísimos argumentos, desde el punto de vista profesional y personal. De los demás no te puedo decir».



Soler y Lato, con la sub'21

Por otro lado, los valencianista Carlos Soler y Toni Lato se afianzan en la selección sub'21.Los dos canteranos han sido convocados por el técnico Albert Celades para el partido contra Eslovaquia de la fase de clasificación para el Europeo.