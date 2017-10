Ventura justifica la ausencia de Zaza: «Está fuera desde hace tiempo»

La ausencia de Simone Zaza en la convocatoria de la selección italiana no ha generado controversia únicamente en València. El debate también se ha trasladado a Italia. El delantero valencianista no fue convocado por Giampiero Ventura en primera ni tampoco en segunda instancia, tras la lesión el domingo de Andrea Belotti. El técnico italiano fue preguntado sobre las razones por las que decidió sustituir a «Il Gallo» por el delantero del Chievo, Roberto Inglese, que acumula dos goles, y no por Zaza, que lleva 6 goles en 7 partidos. «Zaza está fuera desde hace tiempo y, a la espera de saber cómo está Belotti, tratamos de hacer una apuesta segura (Inglese). No hubiéramos tenido el tiempo de trabajar (con Zaza). Esta es la razón», contestó. Italia, además, se juega en esta jornada parte de sus opciones de ir al Mundial.