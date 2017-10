Revolución en la cantera

Encarrilado el primer equipo, tercero en la Liga y con el rumbo firme marcado por su entrenador, Marcelino, el Valencia CF prepara ahora profundos cambios estructurales en la cantera. El director de la escuela, Luis Vicente Mateo, y el director general, Mateu Alemany, trabajan en un proyecto que pasaría por que todos los equipos estuvieran formados con niños con aptitudes para ser profesionales en el futuro. De los 24 equipos de fútbol 8 sobrarían los 12 de carácter más social integrados bajo el nombre de la Escuela (son todos los niños que pagan). El club también pretende que hasta los 16 años todos los chavales sean valencianos.

Herencia de Alesanco

Ferran Torres y Hugo Guillamón no deben marcharse

La pésima gestión del destituido Alesanco, según el club, ha llevado a que el joven con más proyección de la academia, el extremo derecho de Foios Ferran Torres, pueda marcharse al Barça si el Valencia no reacciona con eficacia. Un caso parecido sucede con el central Hugo Guillamón. Ambos están concentrados con la selección española sub 17 en India, a la espera de disputar el Mundial de la categoría. El club de Mestalla hará todo lo posible por frenar su marcha. Ya en su día, hubieron de interceder primero García Pitarch y después Alemany para evitar la fuga de Carlos Soler ante la negligencia en las negociaciones por parte de Alesanco.

Penev en el alambre

El técnico del filial debe preocuparse más por formar jugadores

Alesanco nombró a Penev como entrenador del Mestalla cuando el presidente, Anil Murthy, y Alemany estaban en Singapur. Sin su visto bueno. El club cuestiona ahora que el búlgaro sea el idóneo para entrenar a un filial al entender que su prioridad es ganar y no formar jugadores. El VCF le dará un tiempo para adaptarse a las exigencias del club y a las líneas marcadas por Marcelino, con quien debería haber una total sintonía.

La afición es prioritaria

Habrá una atención personalizada con los seguidores

En contra de los clubes británicos, o del Athletic Club, la afición del Valencia CF fluctúa según los resultados del equipo. La directiva pretende fidelizar a sus seguidores a través de un trato personalizado. Al abonado que no acuda a Mestalla en un par de partidos, le llamarán a su casa y se interesarán por su caso, tratando de ayudarlo a volver. El VCF, además, tratará directamente con las peñas cuando quieran viajar fuera de casa, sin la intermediación de la Agrupación de Peñas.

55.000 Localidades

El nuevo Mestalla exige una inversión de otros 150 millones

La inversión para acabar el nuevo Mestalla no baja de los 150 millones para completar un recinto con capacidad para 55.000 espectadores y sin pista de atletismo. El propietario, Peter Lim, entiende que es su obligación acabar un estadio a medio construir desde hace 10 años (y en el que se han gastado ya 200 millones), aunque no sea una prioridad para él. El club, en todo caso, ha pedido las licencias de obras al Ayuntamiento para poder acabar el campo en mayo de 2021. El Valencia sigue buscando financiación para acabar el estadio y sigue teniendo paciencia para esperar a que suban los precios en la venta del suelo del viejo campo. El alcalde de València, Joan Ribó, dijo ayer sentirse muy «sastisfecho» de la voluntad del VCF de reactivar las obras.

Porxinos, a los juzgados

El club cree que el edil de Riba-roja torpedea sus propuestas

Lel Valencia entiende que el alcalde de Riba-roja, el socialista Robert Raga, torpedea cada uno de sus proyectos para construir una ciudad deportiva en el término de Porxinos, sin explicarle al club cuáles serían sus exigencias técnicas. El Valencia lo atribuye una cuestión política de Raga y, por tanto, todo se dilucidará en los tribunales. Un juzgado ha admitido a trámite la demanda de la entidad de Mestalla contra el Ayuntamiento y contra la Generalitat, a quienes reclama cerca de 40 millones entre las dos instituciones. Por su parte, el VCF debe abonar 20 millones a los bancos que se quedaron en propiedad los terrenos donde construir la futura ciudad deportiva tras la quiebra de la empresa Nozar.

Sin noticias de Europa

Que no lleguen noticias de la Union Europea es lo mejor

«No news is good news», piensan en el VCF sobre la multa de la unión Europea de 25 millones por haber recibido, supuestamente, ayudas estatales en el préstamo de 72 millones de Bankia a la Fundación del club, en 2009, avalado por a Generalitat. Tanto desde el Consell como desde el VCF, están convencidos de que la multa será reducida o, en el mejor de los casos para el club, anulada. De momento, nadie en Bruselas exige que se cumpla la sanción ni responde a la suspensión cautelar solicitada por el Valencia CF.

Un hincha en Singapur

Lim aprecia que Alemany domine el fútbol y las finanzas

Después de dos años erráticos en el mercado de fichajes, Lim cree haber encontrado en Alemany una figura que domina el fútbol y las finanzas para remodelar la plantilla. La masa salarial ha bajado 12 millones y se sitúa en 110. Lim, desde Singapur, disfruta como un hincha más de la marcha del equipo invicto de Marcelino, 4 victorias y tres empates.