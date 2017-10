Marcelino: "Voy a ir integrando a Ferran Torres en el equipo"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha adelantado que su idea es "ir integrando a Ferran Torres" en el primer equipo. El futbolista de Foios, una de las estrellas de la selección española sub'17, renovó su contrato con el club recientemente y su claúsula de rescisión subió a 25 millones de euros. "Siempre dije que mi idea era dar cabida a los jugadores de categorías inferiores y es el caso de Ferran. Las cosas tienen que ir poco a poco. Lo más aconsejable es que compita, bien con nosotros o no", ha dicho este mediodía durante la rueda de prensa previa al partido del domingo en el campo del Betis (20.45 horas).

Pese a que las estadísticas dicen que el Valencia es el cuarto equipo de la Liga con menos posesión, Marcelino ha negado que ese sea un principio básico para él. "Nosotros no entregamos la pelota a nadie. Hay equipos que nos ganan la posesión, pero nuestra idea es tener la pelota y moverla".

El entrenador del Valencia ha afirmado que dispone de todos los futbolistas para el partido de mañana y que no está pensando, en absoluto, en el mercado de invierno. "Cuando vine, tenía la doble atención de entrenar y de formar el equipo. Ahora sólo entreno y de verdad que no estoy para nada preocupado en si deberemos hacer algún cambio o no en enero", ha dicho.

Marcelino, que ha reiterado que su estilo no es "contrario al de Quique Setién", ha destacado la labor de Parejo cuando ha sido preguntado por sus 4 tarjetas. "Son circunstancias que lleva la competición. Estoy muy satisfecho del rendimiento de Dani estos partidos. Es un jugador muy importante para nosotros. Aplica competitividad a cada balón y a cada partido. Cuando tenga 5 tarjetas, descansará", ha afirmado el técnico asturiano, que espera un partido "parecido al de Anoeta".