Marcelino: "El 5-1 no es una referencia del Sevilla"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, no se confía del aparente mal momento de juego que atraviesa el Sevilla, rival mañana del Valencia, después de caer goleado esta semana en Liga de Campeones contra el Spartak de Moscú: "Cada partido es diferente, son competiciones diferentes, esperamos a un buen rival, como es el Sevilla. Ha tenido un día no bueno, pero el resultado también podría haber sido muy distinto. Antes del 2-1 tuvo ocasiones claras para adelantarse. No tengo ese partido como una referencia clara para definir al Sevilla", señaló.

El técnico también se ha referido a la asombrosa racha goleadora que vive el Valencia, con 21 goles repartidos entre 9 jugadores, y que se explica por el espíritu de colectividad que desprende el Valencia: "Intentamos jugar como equipo, llegar con los mazimos futbolistas al área rival, al jugar con dos delanteros, es más fácil que acumulen más goles, pero también hemos tenido la importante colaboracion de la segunda línea". "Estamos muy satisfechos con el número de goles a favor, el número en contra es mejorable. Pero tenemos un grandisimo equilibrio, y a estas alturas estamos claramente mejor de lo que esperábamos", añadió.

En ese sentido, el preparador asturiano cree que hay que persistir en el trabajo defensivo. Analizando ese aspecto, Marcelino está contento de cómo defiende su equipo "salvo en el segundo tiempo contra el Athletic, por el número de situaciones de gol que te generó el rival. El Betis tuvo un porcentaje elevado de puntería, igual que la Real", sostiene el técnico, que cree que ante el Sevilla el Valencia deberá tener "el mismo nivel de acierto defensivo" que se tuvo contra el Atlético, pero con más acierto goleador.

Por último, Marcelino insistió en la necesidad de que Mestalla presente un gran ambiente, "lo nota favorablemente un equipo joven como el nuestro", y alabó el sacrificio de Maksimovic y Nacho Gil para adaptarse a la dinámica y la exigencia de un club como el Valencia.