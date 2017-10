Mestalla quiere seguir de fiesta

El aspecto que lucirá hoy Mestalla es el de un club que ha regresado a la normalidad de la senda competitiva que marca su tradición. Casi 50.000 espectadores, la imagen del Mestalla de siempre, del Valencia de toda la vida. La visita del Sevilla será recibida con un ambiente de gala de decenas de miles de bufandas que quieren empujar a un equipo que se siente de nuevo poderoso. Ocho jornadas, invicto y tomando cada vez más velocidad con una faceta goleadora torrencial, que ha llevado al Valencia a marcar 17 goles en solo cuatro partidos.

Esa voracidad atacante no se explica desde las individualidades, siempre asociadas al gol y clásicas de los delanteros, sino a la idiosincrasia colectiva del Valencia de Marcelino: hasta nueve jugadores distintos han visto puerta en solo ocho jornadas de Liga: «Intentamos jugar como equipo, llegar con los máximos futbolistas al área rival, al jugar con dos delanteros es más fácil que ellos acumulen más goles, pero también hemos tenido la importante colaboración de la segunda línea. Estamos muy satisfechos con el número de goles a favor, el número en contra es mejorable. Pero tenemos un grandísimo equilibrio, y a estas alturas estamos claramente mejor de lo que esperábamos», aseguraba ayer Marcelino, en la rueda de prensa previa a la visita del Sevilla.

Enemigo acérrimo de la relajación, Marcelino no ve como una referencia fiable el sonoro batacazo sufrido esta semana por el Sevilla en Liga de Campeones en casa del Spartak de Moscú. Un 5-1 repleto, según el técnico de pequeñas trampas, de demasiados matices: «Cada partido es diferente, son competiciones diferentes, esperamos a un buen rival, como es el Sevilla. Ha tenido un día no bueno, pero el resultado también podría haber sido muy distinto. Antes del 2-1 tuvo ocasiones claras para adelantarse. No tengo ese partido como una referencia clara para definir al Sevilla», señaló Marcelino.

Al entrenador asturiano no se le escapan el número «mejorable» de goles en contra. Por una parte delatan la capacidad del Valencia de adaptarse y salir indemne con independencia de ritmo que imprima el rival. Paciencia y espacios cerrados ante el Atlético, o agitación con ida y vuelta contra Betis, Real Sociedad y Athletic suele ser agitado. En su análisis, Marcelino recuerda que el alto índice de puntería de los contrarios es el que ha empañado una labor defensiva, a su juicio, positiva: «Estoy muy satisfecho, salvo en el segundo tiempo contra el Athletic, por el número de situaciones de gol que te generó el rival. El Betis tuvo un porcentaje elevado de puntería, igual que la Real».

El Sevilla, sin N´Zonzi

Marcelino pierde a Nacho Vidal, con molestias, pero por lo demás podrá contar con su alineación de gala, la que casi se recita de memoria. El Sevilla, quinto clasificado, pierde por lesión a su futbolista más determinante, N´Zonzi, con el que se prolonga la carambola afortunada del Valencia de no haberse tenido que medir, en cada jornada, a piezas importantes de cada rival: Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Griezmann, Morales, Llorente, Muniain...