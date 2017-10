Soler admite que investigó a Soriano pero culpa a un prófugo de idear el secuestro

Dos expresidentes del Valencia CF y empresarios del ladrillo enfrentados a cara de perro por una deuda multimillonaria. Un atracador condenado, confidente de la policía y prófugo de la justicia española. Dos empresarios de la hostelería y de la noche como testigos y un rocambolesco plan para secuestrar a uno de ellos. No son los protagonistas de una nueva novela de Ferran Torrent. Sino los personajes principales del juicio que comenzó ayer en la sección segunda de la Audiencia de València para juzgar el presunto intento de secuestro del 34º presidente del Valencia CF, Vicente Soriano, por parte de su antecesor, Juan Bautista Soler. El elenco se completa con el magistrado que preside la sala: un blanquinegro confeso y expresidente de la Penya valencianista per la solidaritat, José María Tomás y Tío.

La Fiscalía solicita nueve meses de cárcel para Soler y los dos empresarios (Ciro d'Anna y Abdelatif Laarouibi) supuestamente implicados en un "delito de conspiración para cometer un secuestro". La acusación particular que ejerce el empresario Vicente Soriano reclama 8 años de cárcel por estos mismos hechos.

El expresidente valencianista Juan Bautista Soler niega haberse planteado el secuestro de Soriano como vía rápida para cobrar la deuda de 39 millones (reconocida por el Tribunal Supremo) por la venta fallida de sus acciones en el Valencia CF a su sucesor en la presidencia del club blanquinegro.

La declaración de Soler reveló los desvelos del empresario para intentar cobrar la deuda multimillonaria (que algunos cifran en 80 millones de euros), por lo que encargó a un detective privado investigar el patrimonio de su sucesor y tuvo "cinco o seis entrevistas con posibles compradores de la deuda" a los que entregaba "un dossier". Uno de estos interlocutores fue Rachid Behdaoui, condenado por robos con violencia y prófugo de la justicia. En la primera reunión se comprometió a buscar un comprador en Francia. En la segunda cita habló de "unos amigos colombianos" que podrían "encargarse del trabajo". Soler confesó que se asustó porque Rachid comenzó a exigirle dinero por las "gestiones" e "hizo amenazas veladas a mi familia". Por eso justifica Soler que se reuniera con él, en un encuentro registrado por el confidente con la grabadora, en la que "decía a todo que sí para quitármelo de encima". Los dos empresarios que comparten banquillo con Soler, D'Anna y Laarouibi, negaron haber participado en ninguna conspiración para idear un secuestro y defendieron que su participación en esta rocambolesca historia fue testimonial y para ayudar a su "amigo Soler". Ninguno pensó en denunciar las amenazas y extorsiones de Rachid. "No sabe lo que me he arrepentido. No lo pensé", admitió Soler al tribunal.