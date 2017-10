Marcelino dice que Mir no jugará en el primer equipo "hasta que no renueve"

Fabián Orellana estaba nominado para abandonar el Valencia antes de comenzar la Liga. Marcelino le dijo a las claras que lo mejor para él era que se marchara del club. El canterano Rafa Mir, goleador nato, estaba llamado a ser el cuarto delantero del equipo este año. El entrenador incluso se lo llevó a realizar la pretemporada con la primera plantilla. Todo apuntaba a que la suerte estaba echada para ambos.

Pero apenas tres meses después, la situación de Orellana y de Rafa Mir ha dado un giro radical. El chileno, con el que no se contaba de inicio, pudo reaparecer con el Valencia CF en el partido de Copa del Rey disputado el pasado martes en Zaragoza (0-2). Orellana fue recibido con aplausos por sus compañeros en el vestuario, una vez finalizado el encuentro.

Sin embargo, el joven Rafa Mir, que con 11 goles es el máximo realizador junto a Messi del panorama nacional, ha visto como ya no cuenta para Marcelino. La ruptura de Marcelino con Mir es total. De nada le vale al chaval su magnífico rendimiento domingo a domingo. Ante la duda de Santi Mina para jugar contra el Alavés, el entrenador prefirió contar con otro canterano, Jordi Sánchez, y poner la puntilla a Rafa Mir al sentenciar en rueda de prensa que "hasta que no renueve su contrato no jugará en el primer equipo".

Ayer, Mateo Alemany, director general del Valencia CF, y Carlos Bucero, representante de Rafa Mir, se reunieron en Paterna para tratar de acercar posturas, pero el acuerdo sigue estando muy lejano y mientras la situación contractual del futbolista no se resuelva, Mir seguirá marcando goles en el filial.

Marcelino apartó al chaval. Pero se deshizo en elogios hacia Orellana. "Cuando hablamos me explicó una serie de situaciones que se iban a dar, su forma de actuar ha ido acorde con su forma de expresarse, siempre ha tenido una actitud perfecta", señaló.

"Hablamos desde el principio del verano y creíamos que para todos lo mejor era su salida, porque no iba a tener una situación de preferencia. Una vez que se quedó con nosotros ya comenté que iba a ser participe por igual que el resto de la plantilla y las oportunidades le irá surgiendo en función de varias circunstancias", explicó.

El tercer nombre propio del día fue Parejo. Es baja para el sábado y "supone perder a un jugador muy importante, en el juego y antes del juego, pero también supone creer en otros futbolistas. Debemos ayudarnos todos para que su ausencia se note lo menos posible", señaló Marcelino.