Gayà: "Aquí no hay secretos: nos dedicamos a correr como nunca lo hemos hecho"

José Luis Gayà atiende a Levante-EMV en los túneles de Mendizorroza, cansado por el despliegue de fuerzas, pero feliz por la sexta victoria consecutiva. Un logro que se explica por haber recuperado la fe colectiva.



¿Cómo ha acabado físicamente el partido? El Alavés jugó al límite de las fuerzas y del reglamento.

Hemos acabado muy cansados, porque físicamente ha sido un partido muy exigente. Era el encuentro que esperábamos, pero tenemos una semana por delante para regenerarnos y preparar el duelo ante el Leganés.

Séptima victoria consecutiva ¿Dónde está el techo de este equipo?

Está claro que hemos sufrido para ganar, pero hemos ganado como un equipo grande. El Alavés está abajo y se estaba jugando muchísimo, pero hemos sabido competir a pesar de los problemas. Lo hemos podido afrontar como un equipo. Hemos ganado, que es lo que importaba, y seguimos arriba. Hay que seguir trabajando.

El equipo ha logrado salir victorioso de todo tipo de escenario y rival. Faltaba la última gama, un campo reducido y un equipo muy agresivo como el Alavés.

Estamos demostrando que en momentos de dificultad somos capaces de rehacernos. Nos hemos adelantado en la primera mitad, en la segunda nos faltó un poco de contundencia defensiva y nos han creado peligro. Después de su empate, hemos vuelto a marcar. Aquí no hay secretos: corremos mucho y nos lo dejamos todo en el campo. Si no estamos acertados, lo suplimos con trabajo. Nos dedicamos a correr como nunca lo hemos hecho. Es la única solución que tiene este equipo.

Marcelino sólo se atribuye un 1% del mérito.

Tiene mucho más del 1%. Al final los que salimos a jugar somos los futbolistas, pero Marcelino nos ha aportado muchísimo, nos ha dado muchísima confianza a todos. Su labor está siendo increíble. Hay que seguir, porque esto es muy largo y queda muchísima liga, pero estamos en el camino.

No hemos llegado a noviembre, pero con esta racha es natural hablar de objetivos.

Solo miramos al siguiente partido. El Alavés ya es pasado. Prefiero no ver la clasificación. Estamos muy arriba, es la realidad, pero mis compañeros y yo preferimos no ver más del fin de semana siguiente. El Leganés este año está muy bien y no va a ser un partido fácil. Intentaremos buscar la victoria, con buen juego.

El equipo está demostrando ser muy eficaz. Uno de cada tres disparos es gol.

El día del Levante UD, me preguntasteis por los delanteros y yo contesté que había que estar tranquilos, que iban a entrar los goles. A partir de ahí, no hemos parado de marcar goles. Hay que continuar dándoles balones, ocasiones.