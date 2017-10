Guedes: "Me gustaría quedarme en València, estoy muy feliz"

El delantero de Valencia Gonzalo Guedes dijo que desconoce cuál será su futuro, tras su cesión esta temporada por el París Saint Germain, pero reconoció que le gustaría seguir en el club valenciano. "No sé nada sobre mi futuro, no puedo hablar de nada. Me gustaría quedarme porque estoy muy contento, muy feliz y me trataron muy bien", afirmó el internacional portugués en un acto promocional del club.

Las grandes actuaciones de Guedes, con tres goles y cinco asistencias, han despertado el interés de otros grandes clubes europeos, una situación sobre la que el futbolista comentó que "es siempre bueno que los grandes equipos estén atentos al trabajo que hacemos, pero no sé qué va a pasar".

El joven futbolista reconoció que no se imaginaba el gran rendimiento que está ofreciendo en sus primeros partidos en la liga española con el Valencia, que actualmente es el segundo clasificado y se mantiene invicto tras diez jornadas, y señaló entre risas que espera que no le den de aquí en adelante tantas patadas como en Vitoria ante el Alavés.

Este buen arranque ha provocado que se hable del Valencia como un posible candidato a luchar por la Liga con los dos 'grandes'. "Nosotros jugamos partido a partido y queremos estar lo más arriba posible, al final no sabemos lo que va a acontecer", subrayó al respecto.