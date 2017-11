Portu, verdugo del Madrid y del City, voló de Mestalla

Cristian Portugués Manzanera (Beniel, Murcia ; 21/5/1992), conocido futbolísticamente como «Portu», se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga española. El jugador del Girona, que está completando una magnífica temporada, fue autor de un gol en el amistoso ante el todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola, y fue el verdugo del Real Madrid el pasado domingo en Montilivi (2-1).

Portu acaparó el protagonismo de muchos programas deportivos el pasado fin de semana. Más de uno echó la vista atrás para ver su currículum. En la hoja de servicios figura su formación en la cantera del Valencia CF, y también que voló como un mirlo blanco gratis de Mestalla rumbo a Girona tras dos años en el Albacete.

La dirección deportiva valencianista dejó escapar a uno de los futbolistas con más proyección de la escuela de Paterna, sin sacarle rendimiento deportivo ni económico. El Valencia le dio primero la carta de libertad y posteriormente no ejerció el derecho de tanteo por el futbolista, pese a destacar en el Albacete.

Cristian Portugués llegó al Valencia CF procedente del Murcia en edad cadete. Era un mediocentro de fuerte complexión física pese a su estatura, y que disfrutaba de muy buena manejo de balón , además de llegada al área rival. Tras destacar en el juvenil, debutó en el Mestalla con 17 años y alcanzó la internacionalidad con la selección española. Era un fijo para Vicente Mir en el filial. Su magnífico rendimiento hizo que Unai Emery se fijara en el futbolista, y Portu fue llamado en 2012 para trabajar con el primer equipo. E incluso llegó a debutar con el Valencia CF en un amistoso ante el Alcoyano en El Collao.

Portu siguió creciendo. Hasta el punto de que tuvo la oportunidad de debutar en un partido oficial con el Valencia CF. Fue Juan Antonio Pizzi quien, en 2014, le dio la alternativa en el partido de los dieciseisavos de final de la Liga Europa en Mestalla ante el Dínamo de Kiev (0-0). Unos días después, el joven centrocampista debutaría en Liga ante el Rayo en Vallecas (1-0). Todo parecía que sería uno más de la plantilla.

Sin embargo, el cambio en el banquillo de Mestalla y el relevo en la dirección deportiva del club con la llegada de Nuno, acabó con su traspaso al Albacete ese mismo año. En el Belmonte, y pese a que en su segundo año el equipo bajó a Segunda B, Portu se hizo un nombre. El Valencia tenía un derecho de tanteo. Pero no pudo, no supo o no quiso reaccionar. El futbolista firmó por el Girona en 2016. El resto de la historia la escribe domingo a domingo.