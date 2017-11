Marcelino ya puede contar con Kondogbia y Neto, pero Santi Mina es duda

Marcelino sonríe. El entrenador del Valencia CF ha recuperado a dos de sus piezas clave en el equipo, Kondogbia y Santi Mina, que podrán estar a disposición del técnico para el partido del próximo sábado en Mestalla ante el Leganés. Ayer, ambos futbolistas se integraron a la disciplina de grupo, mientras que Santi Mina es duda debido a unas molestias y no se ejercitó con el colectivo.

Kondogbia, al que Marcelino mima como un hijo debido a que no tiene recambio para el francés en la plantilla, no se entrenó junto al resto de compañeros en las tres primeras sesiones de trabajo de la semana. Sin embargo, ayer fue uno más del grupo. Neto, que se lesionó en el pasado partido de Liga ante el Alavés, también se siente en plenas condiciones de ser alineado. Por contra, Mina se quedó trabajando en el gimnasio y no saltó al terreno de juego debido a unas molestias físicas, por lo que siguió un plan especifico de trabajo.

Murthy vuelve a dejarse ver

El presidente del club, Anil Murthy, se acercó ayer por Paterna y no perdió detalle de las evoluciones del conjunto de Marcelino. Cada vez es más habitual la presencia del máximo mandatario de la entidad en el entrenamiento, señal de que todo va sobre ruedas.