Marcelino: "Mantener este ritmo no lo logra nadie"

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, invitó ayer al valencianismo a «disfrutar del momento» y «del regalo que nos están ofreciendo los futbolistas del equipo». El técnico asturiano centró su discurso en el presente porque, dijo, «mantener esto así es prácticamente imposible. Este ritmo no lo logran ni el Barcelona ni el Real Madrid ni nadie. Vamos a disfrutar de esto ahora y la siguiente semana, que volveremos a jugar, ya reflexionaremos», explicó con su habitual naturalidad. «Nadie acaba una liga sin perder. Por eso lo hecho hasta ahora es muy complicado», añadió.

«De verdad que ahora voy a disfrutar de esta victoria. Siempre hablo de la importancia de lo inmediato, de lo próximo. Veo que tenemos 27 puntos de 33 con el calendario que teníamos para empezar. Y quiero disfrutar de haber visto al Valencia meter 30 goles en 11 jornadas», explicó.

Marcelino reconoció que su equipo sufrió en el primer tiempo y que en la segunda mitad ya se vio «un Valencia más reconocible». «El Leganés es un rival menos en nombre, pero muy complicado por su rendimiento actual. En la primera parte nos puso en muchas dificultades. Es un equipo muy solidario, ordenado, y la verdad es que Beauveu nos pudo empatar antes del descanso», dijo. «Pero en el segundo periodo volvimos a ver un Valencia reconocible. Ahí estuvimos a un nivel alto. Y de esa superioridad llegó un resultado más holgado, aunque quizá abultado porque el Leganés nos complicó mucho las cosas», aseguró.

Marcelino fue muy claro cuando se le preguntó por las contenidas muestras de enfado de Zaza, al ser revelado a falta de 12 minutos para el final, después de haber marcado en 6 partidos consecutivos. «No se pilló un calentón. Quería jugar 90 minutos y puede enfadarse, pero estuvimos hablando correctamente. Es un chaval súper majo. Todos nos expresamos de alguna forma, pero lo importante es lo que dice el corazón. Es un tipo que está totalmente integrado, que es respetuoso con todos, y estamos encantados con su aportación y con su actitud», explicó.

Al técnico del Valencia le gustó el gesto de Parejo y de Rodrigo de dejar lanzar el penalti a Santi Mina: «Me pareció fenomenal. Eso viene a indicar el buen ambiente que tenemos en el grupo, que es la base para jugar con un buen rendimiento».

Marcelino también habló sobre Neto. «Cualquier equipo se basa en las buenas actuaciones de su portero. El Barcelona, el líder, tiene en Ter Stegen a uno de sus mejores baluartes. Nosotros estamos francamente satisfechos con Neto», explicó.

Lo único que no le gustó al entrenador del Valencia fue que le crearan más ocasiones de las previstas. «No hemos encajado, pero me hubiese gustado que nos hubiesen llegado menos. En todos los partidos pongo algún ´pero´, porque siempre hay cosas que mejorar. Pero es verdad que es muy difícil que nosotros no marquemos».

Valencia-Barça, a las 20.45

El partido Valencia-Barcelona, correspondiente a la jornada 13 de la Liga, se disputará el domingo 26 de noviembre, a las 20.45 horas. El encuentro enfrentará, pase lo que pase en la próxima jornada, a los dos primeros clasificados del campeonato, teniendo en cuenta que ni el Atlético ni el Real Madrid pueden dar caza al conjunto de Marcelino en la jornada que viene, que se jugará de aquí a 2 semanas.