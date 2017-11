Murthy: "El sentimiento no salvó al Valencia, fue Meriton"

El presidente del Valencia, Anil Murthy, ha alabado en su discurso ante la Junta de Accionistas la labor de Meriton Holdings al frente de la entidad, y la aparición de Peter Lim para salvaguardar el futuro del club: "En las dos últimas temporadas, aficionados, periodistas etc... han lanzado comentarios racistas hacia Meriton. Diciendo que Meriton no tenía sentimiento. El sentimiento no salvó este club, nadie dio un paso por el Valencia CF. Lo salvó el dinero de Meriton", ha asegurado el diplomático singapurés, reafirmando la contundencia del editorial publicado por el club esta semana.

"Ustedes renuevan sus pases y abonos pero otros valencianos han decepcionado a estos seguidores por beneficio personal o por dinero para beneficiar a un círculo menor de personas. La mayor parte de la gente lo ha sufrido. El Valencia CF casi se muere o casi lo matan", añadía.

Murthy ha recordado en qué situación estaba la entidad cuando entró Lim como accionista mayoritario: "No hay que tener una mente abierta para saber dónde estaba este club. En primer lugar, el club tenía deudas enormes y se estaba hundiendo. No podía pagar los salarios y se había acelerado tras las crisis económica desde el año 2007. Debido al ego de un presidente y sus personas relacionadas, se inició el Nou Mestalla que casi lleva al Valencia CF a su quiebra. El proyecto Porxinos fue otro compromiso inmobiliario del club que causa grandes problemas. Se han originado multas de los anteriores mandatos y este resultado es el que ha heredado Meriton. Algunos responsables de esta gestión han criticado a Meriton, que sí que va a defender a este club. El único objetivo de estas denuncias es desestibilizar y son injustas. No podemos permitir que estos problemas hagan fracasar este proyecto deportivo". "En el área deportiva, Marcelino y Alemany han hecho grandes cambios porque son grandes profesionales. En verano hemos sacado 14 jugadores y fichado buenos jugadores con la participación de Peter Lim que consiguió la cesión de Guedes. Este año hemos tomado riesgos financieros para relanzar la plantilla", ha agregado.

El dirigente ha insistido en la necesidad de desmarcarse de lo que él denomina "falsos aficionados". "Estamos actuando para parar a los falsos aficionados. Sabemos quiénes son los verdaderos seguidores. Los falsos seguidores son los que dicen apoyan y luego apedrean y amenazan a los jugadores. Nuestros jugadores son como soldados que luchan por el club, deberíamos apoyarlos y no matarlos. Están haciendo lo que nosotros no podemos hacer por el club. Muchos jugadores en ese vergonzoso día, siguen todavía en el equipo y ahora lo están haciendo muy bien. Soy padre de tres hijos y disfrutan viendo al Valencia CF, están orgullosos de ponerse esta camiseta. Muchos padres quieren llevar a sus hijos a Mestalla y estos tipos violentos están arrebatando ese derecho fundamental a muchos aficionados. No toleraremos los ataques al club y a la plantilla de estos falsos aficionados. Esto me hace remontarme hace tres temporadas cuando Meriton salvó al Valencia CF de la bancarrota. Peter Lim ha invertido 200 millones en el Valencia CF, nadie ha hecho nada parecido en el fútbol español".