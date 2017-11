Anil Murthy redobla el ataque

Anil Murthy pasó al ataque en una Junta General de Accionistas en la que no se analizaron en profundidad los interrogantes económicos que acechan al Valencia (se aprobaron pérdidas por 27 millones), ni se detallaron los planes del nuevo estadio, del que no se mostraron siquiera los bocetos. En una puesta en escena muy calculada por el club para evitar que se acentuaran las intervenciones (desde la ausencia del altavoz de la prensa, hasta el reloj gigante que controlaba las intervenciones de 5 minutos, hasta la desaparición del tradicional atril), con solo 150 asistentes sin la presencia de los más destacados opositores, el presidente remarcó el posicionamiento exhibido en el editorial en el que arremetía contra los llamados "falsos valencianistas", criticó la "herencia recibida" por los "egos" del pasado y ensalzaba la aparición de Peter Lim para "salvar" al Valencia: "Hace tres temporadas, Meriton salvó al Valencia de la bancarrota cuando Peter Lim invirtió mas de doscientos millones. Algunos aficionados, accionistas, periodistas y demás han lanzado comentarios racistas y abusivos hacia Lim y Meriton. Han hablado de que el grupo de Singapur debía marcharse, que había dañado la imagen y la historia del club, que no tiene sentimiento valenciano, pero no fue el sentimiento el que salvó al Valencia, fue el dinero contante y sonante el que evitó que desapareciera a finales de 2014".

Murthy focalizó su definición de los "falsos valencianistas", sin citarlos explícitamente, en el ultra Yomus, grupo que tiene a varios de sus miembros bajo investigación judicial tras los ataques a los manifestantes del 9 d´Octubre: "Estamos actuando para parar a los falsos aficionados. Sabemos quiénes son los verdaderos seguidores. Los falsos seguidores son los que dicen que apoyan y luego apedrean y amenazan a los jugadores. Nuestros jugadores son como soldados que luchan por el club, deberíamos apoyarlos y no matarlos. Muchos jugadores en ese vergonzoso día, siguen todavía en el equipo y ahora lo están haciendo muy bien. Soy padre de tres hijos y disfrutan viendo al Valencia CF, están orgullosos de ponerse esta camiseta. Muchos padres quieren llevar a sus hijos a Mestalla y estos tipos violentos están arrebatando ese derecho fundamental a muchos aficionados. No toleraremos los ataques al club y a la plantilla de estos falsos aficionados". En este sentido, el diplomático singapurés afirma que trabajan para que haya "un trato igualitario" en el reparto de entradas.

Estadio, solo plazos y promesas

El estadio no fue el tema estrella de la Junta. Murthy señaló que todavía se están tramitando las licencias y que el plazo para inaugurarlo sigue estando (por el imperativo de los compromisos con la ATE) en el curso 2021-22. El presidente solo adelantó que la reducción del aforo se contempla a partir de un estudio de la asistencia a Mestalla en los últimos veinte años. El director general, Mateu Alemany, informó que las parcelas de Mestalla se están revalorizando y que una de las vías de financiación será la explotación futura de los servicios del nuevo recinto.

El anhelo con Guedes

Hubo tiempo, también, para el presente deportivo. Alemany, con su habitual habilidad oratoria, no descartó que Gonçalo Guedes se quede en el Valencia: "Que Guedes esté en el Valencia es una situación que parecía imposible, y vamos a ver qué pasa en el futuro. Tuvimos la enorme suerte de que Peter Lim tiene una excelente relación personal con el propietario del PSG. Como el resto de compañeros está jugando a muy buen nivel, vamos a tratar que siga mucho tiempo. El mercado está inflacionado sobre todo por el fútbol inglés y se hace difícil. En este sentido veo la botella absolutamente llena", aseguró el dirigente balear.