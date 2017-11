El club declara la guerra a la Agrupación de Peñas

En plena negociación entre el Valencia CF y la Agrupación de Peñas del convenio que regula las relaciones entre ambos, el club de Mestalla quiere aprovechar para acabar con lo que considera como privilegios de los 13 directivos de la asociación de aficionados.

La Agrupación, que acoge a unas 800 peñas, 480 de la Comunidad Valenciana y unas 70 en el resto de España, dispone hasta ahora de un local en Mestalla (en la Avenida de Aragón), dos entradas de Palco VIP en los partidos de casa y ocho localidades de tribuna en los encuentros de fuera de casa. Todo eso está ahora en el aire. «Por ejemplo, si vamos a Madrid, con esas entradas invitamos a personalidades del mundo de las artes», explica la Agrupación.

El enfado del presidente del club, Anil Murthy, arranca en agosto pasado en Alzira, en la convención de las 1.200 peñas. El dirigente entendió que la directiva de la Agrupación estableció un protocolo que impedía la relación directa del presidente con los peñistas. «Lo hicimos para no agobiarlo», dicen en la Agrupación.

La ira de Murthy creció tras el derbi del pasado septiembre cuando se enteró de que, en el reparto de las entradas para el Levante-Valencia, la Agrupación de Peñas salía beneficiada. El presidente cambió desde entonces el reparto de las localidades para los partidos de fuera de casa, sin la intermediación de la Agrupación. Los peñistas sacan ahora las entradas directamente en taquillas, como el resto de aficionados.

«Eso no es justo para los aficionados de Dénia o de Alicante», se quejan en la Agrupación, que recuerdan que su dedicación al club es de manera altruista. «Todos los directivos nos compramos los pases para nosotros y nuestros familiares», dicen, y evocan unas palabras del presidente recién dimitido de la peña de Betxí, el histórico Pepe Peirats, cuando declaró: «Pido perdón a mi mujer y mis hijos por el tiempo robado por el Valencia CF».

El convenio vigente se renueva año a año y el acuerdo parece difícil. Para el choque del domingo en Cornellà ante el Espanyol, el Valencia dispone de 700 entradas de las que ya se han vendido 400. De esas, unas 60 han ido a parar a la Agrupación de Peñas, que alquilará un autobús para el desplazamiento a Barcelona. El estado de euforia de la afición del Valencia es tal que, el martes pasado, se vendieron 100 pases nuevos al mismo precio que al principio de temporada, es decir, con seis partidos menos. Para ese encuentro, Marcelino podá contar con el delantero italiano Zaza, que ayer entrenó con el resto de compañeros tras superar una lesión de rodilla que le impidió jugar con Italia la repesca perdida contra Suecia.

El periódico inglés The Guardian ha situado a Ferran Torres entre los jóvenes de más talento del mundo nacidos en 2000. Y la prestigiosa revista four Four Two incluye a Lato como lateral izquierdo del equipo ideal sub 20.

40 millones de la Champions

El Valencia CF entiende que su sostenibilidad económica pasa por los 40 millones que ingresará si se clasifica para la próxima Champions. Aun así, deberá traspasar jugadores por una cifra similar para cuadrar las cuentas.

Ya en la planificación de la plantilla de esta temporada redujo el peso salarial, una apuesta arriesgada que le ha salido bien. El club tiene previsto pagar la opción de compra por Kondogbia (25 millones) y tratar de hacer valer la buena sintonía del dueño del club, Peter Lim, con el del PSG, Nasser Al-Khelaifi, para comprar a Guedes.

Mestalla ha registrado un aumento en la afluencia de espectadores del 19,76 % respecto al curso anterior y, en tres de los seis partidos jugados en casa, ha superado los 40.000 aficionados