La alocada etapa de Penev en el Mestalla toca a su fin

La etapa de Lubo Penev como técnico del Mestalla ha sido una breve e intensa montaña rusa. El técnico búlgaro, ídolo generacional en los años 90 como delantero del renacimiento europeo del Valencia, ha comunicado al club su intención de abandonar el filial para abordar una candidatura para la presidencia de la Federación Búlgara de Fútbol. Penev todavía se sentará en el banquillo del filial, en el partido de hoy contra el Lleida, pero el Valencia ya sondea el mercado en busca de un sustituto.

En su segunda época en el club, Penev deja un desconcertante legado, con el equipo en mitad tabla siendo el conjunto más goleador y el segundo más goleado de todo el grupo III de la Segunda división B. En una temporada complicada, en la transición del equipo que casi consuma el ascenso a Segunda división y con un grupo fortalecido por la presencia de históricos como el Mallorca o el Elche, Penev no ha sabido encauzar un proyecto tranquilo. Su tardía contratación, a escasos días de iniciar la pretemporada, fue la última decisión que tomó José Ramón Alesanco como director deportivo, y fue criticada al entenderse que Penev no reunía el perfil necesario para un cargo como el del banquillo de un filial, al no ajustarse al canon de un formador de jugadores, ni haberse primado la promoción interna en la Academia tras la marcha de Curro Torres. El carácter de Penev, más impulsivo y motivador, chocaba con esa planificación formativa, además de no contar con experiencia previa en la liga española, pese a rodearse de un buen cuerpo técnico. En todo caso, Lubo asumía la responsabilidad con la posibilidad de que, a medio plazo, pudiese dar el salto al banquillo del primer equipo, por el que habían desfilado en tres años hasta seis técnicos. Sin embargo, con Marcelino el Valencia ha iniciado el campeonato como un cohete, invicto después de once jornadas.

La primera grieta apareció con la bronca que Penev, de 52 años, recetó a sus jóvenes jugadores después de la primera derrota del filial, contra el Peña Deportiva de Ibiza, que dejó muy tocado al vestuario. La trayectoria del Mestalla, a continuación, ha sido muy irregular, con marcadores muy abultados y en el que no se ha aprovechado el caudal de fútbol de jugadores como Rafa Mir o Ferran Torres. Penev deja el Mestalla tan sólo cinco puntos por encima de la zona de descenso.