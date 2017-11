En vilo por la rodilla de Zaza

La rodilla de Simone Zaza centra los desvelos del invicto Valencia. El delantero italiano presenta, desde hace meses, una rotura parcial del menisco externo de la rodilla izquierda. Una lesión no definitiva, que agudiza sus molestias en episodios concretos, de dos o tres días, como sucedió durante la concentración de la selección italiana, pero que de momento no le impide seguir jugando, pese al riesgo de una dolencia mayor. En esa delicada duda vive el cuerpo técnico, entre seguir haciendo jugar a un delantero en la mejor racha goleadora de su carrera o reflexionar sobre la conveniencia de pasar por el quirófano, ya que es una lesión que no se va con un prolongado reposo.

«Zaza tiene desde hace bastante tiempo una rotura parcial del menisco externo y en este proceso ha tenido situaciones de molestia que perduran un periodo corto y después de tres días empieza a entrenarse con normalidad», señalaba ayer el técnico. Marcelino hablaba desde la preceptiva cautela de no ser médico, pero avanzó que esta situación «puede alargarse mucho en el tiempo si no influye en la articulación en sí misma o puede en cualquier momento bloquearse y tener que pasar inmediatamente por el quirófano».

Marcelino quiso restar dramatismo a una situación por la que pasan «muchísimos jugadores» y explicó que «se compite y se juega hasta que la rodilla dice hasta aquí y se pasa por el quirófano en un proceso muy sencillo y un tiempo de baja mínimo». Preguntado por la posible conveniencia de intervenir quirúrgicamente al futbolista, el preparador reconoció que se le «escapan» los detalles pero que desde un punto de vista personal y profesional «nunca vamos a tomar una decisión que ponga en riesgo su salud».

En todo caso, la sombra de la lesión de Zaza acelera el plan, ya decidido, de fichar un delantero en el mercado de invierno. Marcelino no ahondó en esta posibilidad, para no descentrar al equipo de cara al duelo mañana contra el Espanyol, pero el Valencia ya tenía pensado incorporar otro «nueve» ante la evidencia de que solo Zaza reúne el perfil de un 9 puro. El margen financiero es muy estrecho por lo que se recurriría, muy probablemente, a la política de cesiones de jugadores que no están contando en otros equipos. La opción que más encaja en esa ecuación es la del delantero canario Sandro, una de las revelaciones en la pasada Liga con el Málaga, y cuyo concurso en el Everton está pasando bastante inadvertido.

Soler y Guedes, agotados

La de Zaza no es la única preocupación física de cara al partido contra el Espanyol. Marcelino dejó ayer entrever que podría dar descanso a Carlos Soler, que ha sido titular en todos los partidos de Liga, ha participado en el duelo de Copa ante el Zaragoza y jugó, íntegros, los 180 minutos de los dos partidos con la selección española sub´21. Andreas Pereira podría entrar de inicio en su lugar en Cornellà-El Prat. Una situación parecida es la de Gonçalo Guedes, titularísimo también en el Valencia, sometido a marcajes cada vez más expeditivos y que jugó 170 minutos con la selección portuguesa. En todo caso, Marcelino adelantó que en los planes para el once contra el equipo de Quique Sánchez Flores no se especulará con la proximidad del siguiente partido, estelar, contra el Barça.