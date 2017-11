"Queremos ser los primeros en derribar al Valencia"

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, se ha apuntado un reto: quiere que su Espanyol se convierta esta tarde «en el primero en derribar al Valencia», al que recibe en el Estadio de Cornellà-El Prat, en LaLiga Santander. «El Valencia es un equipo duro y que no ha perdido, por eso es un reto importantísimo», manifestó el entrenador blanquiazul en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

En este sentido, Sánchez Flores ha explicado que el vestuario ha pasado página de la derrota contra el Alavés. «Estamos preparados para seguir creciendo y nos queremos comparar con los mejores. Ese encuentro no nos dejó buenas sensaciones, pero nuestras sensaciones son buenas».

El Valencia es un rival complejo, tal como ha aseverado el exjugador y exentrenador valencianista. «Es un equipo que siempre ha tenido la costumbre de estar entre los mejores. Espero un partido duro y no dejaremos espacio. Los dos querremos jugar rápido, somos dos conjuntos muy similares», indicó.

En este sentido, Quique Sánchez Flores destacó el papel de Marcelino, técnico rival: «Cuando se habla de grandes momentos siempre hay que hablar de los jugadores y después de los entrenadores. En cada equipo donde ha estado Marcelino ha habido exigencia, bonanza y resultados».

Por otra parte, el técnico del Espanyol ha comentado las palabras del director deportivo, Jordi Lardín, en las que amenazaba al portero Pau con el banquillo si no renueva. «Todos tenemos muy claro el contexto de Pau y no es solo si renueva o no renueva, es más amplio. Tengo un gran dibujo de la situación y estoy absolutamente tranquilo. Quiero que estén los mejores y él está entre los mejores. Es una lectura de club más que una propia».