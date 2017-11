El club se plantea recurrir la expulsión de Marcelino

No marca goles, pero casi. La baja más sensible e inesperada del Valencia contra el Barcelona es la de su técnico, Marcelino García Toral, expulsado contra el Espanyol. Por mucho que un técnico sancionado pueda transmitir sin dificultad su mensaje a sus auxiliares desde un palco privado, la ausencia del técnico asturiano, líder absoluto de un equipo muy joven, que se siente seguro y protegido con las órdenes cercanas de su entrenador. Por ese motivo, el Valencia se plantea recurrir la expulsión vista por Marcelino (la octava en su carrera en Primera) para que pueda sentarse en el banquillo el próximo domingo contra el Barcelona. Una decisión muy poco usual, pero la entidad ve posibilidades porque el acta redactada por Hernández Hernández no refleja ningún acto grave, como menosprecios o insultos.

En el acta, el colegiado redactó que «en el minuto 62 el técnico García Toral, Marcelino fue expulsado por el siguiente motivo: protestar de forma ostensible una de mis decisiones con los brazos en alto en reiteradas ocasiones». Además, el acta también indica que en ese momento también fue expulsado Sergio García, asistente del preparador físico del Valencia, e hijo del entrenador. «En el minuto 62 el técnico García García, Sergio fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse al cuarto árbitro con los brazos en alto y gritando a viva voz de manera reiterada: «Dile que pare el partido, me cago mi puta madre, el defensa está en el suelo», redactó el colegiado en el acta del encuentro.

En todo caso, Marcelino abandonó la sala de prensa de Cornellà-El Prat visiblemente enfadado por una decisión que entiende como injusta. De hecho, el técnico delegó en su segundo, Rubén Uría, para comparecer ante los medios. El entrenador asistente consideró que «sería un error pensar que somos aspirantes al título a estas alturas».

Sobre la expulsión de Marcelino, manifestó: «No sé qué ha pasado, hubo un poco de confusión. Ni le increpó ni le dijo nada directamente al árbitro en esa acción. No sé por qué le ha expulsado, no tengo ni idea. Seguramente no se puede hablar con los árbitros».

Asimismo, destacó que su equipo no está preocupado porque se hable más del Real Madrid y del Barcelona: «Ahí (en el vestuario) ponen reguetón, escuchan a Marce y no nos importa mucho. No nos afecta para nada. Además es normal porque tienen más presupuesto».

Murillo, tirón en el pubis

Uría destacó, además, que el cuerpo técnico esta pendiente de la evolución de Murillo, que se tuvo que retirar del terreno de juego por un tirón en el pubis: «Ha notado un pequeño desgarro o tirón y vamos a ver cómo evoluciona. Posiblemente vaya a tener para alguna semanita», consideró.