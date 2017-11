El Barça no quiere que corra el VCF

El Barça no quiere que corra el VCF

Marcelino García Toral reconoce que la "espinita" de no haberle ganado nunca al Barcelona le hiere como una «espina grande». El técnico del Valencia quiere que su equipo "sea el primero en derrotar" este año en Liga al conjunto culé, y así quedar a un solo punto de su liderato. El equipo blanquinegro es uno de los más cualificados para conseguir ese objetivo, que no se antoja nada fácil, por la coraza defensiva que ha colocado Ernesto Valverde a un Barça menos glamuroso en ataque pero mucho más difícil de vencer.

"Ahora el estilo del Barcelona es algo diferente porque el perfil de los jugadores también lo es. El sistema sigue basándose en la posesión, no presiona en zonas tan altas como antes pero conceden menos a los rivales, tanto ocasiones como goles", resumía Marcelino. Los partidos que el Barcelona ha disputado como visitante en la Liga de Campeones son sintomáticos de esa identidad renovada de los azulgranas, más pragmática. Se cosecharon dos empates a cero contra Olympiacos y Juventus y se ganó por la mínima en Lisboa ante el Sporting. En todos esos partidos, el Barça supo cómo replegarse y evitó que el rival corriera a sus espaldas, una de las mejores virtudes del verticalísimo Valencia de Gonçalo Guedes. "Es un grandísimo equipo. Es equilibrado, solvente, con grandísimos jugadores y un juego combativo que nos va a exigir un trabajo colectivo muy alto".

Marcelino inidicó que, como la mayoría de técnicos, tampoco tiene la solución para frenar al astro Leo Messi: "No tengo la clave para pararlo porque no soy más listo que nadie y no juego. Es fácil realizar opiniones sobre cómo contrarrestarlo, nosotros intentaremos que tenga las menos apariciones posibles y limitarlas a una zona".

El exentrenador del Villarreal se mostró convencido de que el Valencia está capacitado para vencer al Barça, que de momento solo ha cedido un empate ante el Atlético: "El Barcelona siempre tiene la obligación de ganar pero nosotros podemos y queremos ganar. Pero solo hay en juego tres puntos y el hecho de competir ante un grandísimo equipo".

La semana previa antes de competir contra el Barcelona es, según Marcelino, la más sencilla de preparar porque la motivación viene sola: "Esta es la semana más sencilla de preparar porque la motivación y la ilusión son máximas y el convencimiento de nuestras posibilidades también lo debe de ser. Tenemos la ilusión, queremos ganar y vamos a intentarlo", añadió.



"¿Sanción? El destino es así"

Una de las preguntas obligadas de la comparecencia de prensa de Marcelino fue su sanción de dos partidos tras la expulsión contra el Espanyol, que le obligará a presenciar desde la grada el duelo ante el Barça. Una circunstancia que se toma con resignación y diplomacia: "Prefería estar en este extraordinario partido pero las circunstancias vienen así y el destino quiere que vayan de una determinada manera. Hay que afrontar el partido desde un lugar diferente".

Por último, Marcelino minimizó los efectos de la baja por sanción de Piqué: "Van doce jornadas, en tres no ha jugado y no es una situación nueva. Seguro que con la amplia plantilla tendrán soluciones para resolver su ausencia", señaló. El técnico se mostró convencido de que Berizzo "superará" el cáncer de próstata y envió ánimos a la familia del expresidente del Valencia Jaume Ortí, horas antes de confirmarse su fallecimiento.