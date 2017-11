Orellana se va cedido al Eibar

El centrocampista del Valencia CF Fabián Orellana aterrizará en el Eibar muy pronto. Todavía no es oficial, pero el acuerdo entre todas las partes ya está prácticamente cerrado. Marcelino no cuenta con él y el entrenador del conjunto vasco, José Luis Mendilíbar, lo quiere. Las negociaciones se cerrarán, salvo sorpresa mayúscula, en las próximas horas. El futbolista chileno no podrá jugar hasta el mes de enero, pero quiere irse cuanto antes para ir aclimatándose a su "nuevo" equipo.

Orellana llegó al Valencia, precisamente, en el pasado mercado de invierno, procedente del Celta. Su entonces entrenador, Eduardo Berizzo, le apartó del equipo y el Valencia aprovechó la tesitura para hacerse con sus servicios. Es propiedad del club de Mestalla hasta 2019, que pagó por él cerca de 2 millones de euros.