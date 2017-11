El acento que persigue a Ferran Torres

Primero le ocurrió con la selección española sub'17 y ahora en la convocatoria anunciada por el Valencia para el partido de mañana ante el Zaragoza, correspondiente a los dieseisavos de final de la Copa del Rey. A Ferran Torres, la perla de la cantera del club de Mestalla, le han puesto la tilde en la "a", cuando en valenciano las agudas terminadas en "an" y en "on" no llevan tilde. Curiosamente, el nombre de Ferran sale mal escrito en un cartel, el del partido, que aparece con los términos en inglés ("Mestalla Stadium" y "Matchday Squad").