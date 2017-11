Sánchez Arminio: «No es tarjeta que un jugador se ponga una peluca»

Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros, desmintió que Rodrigo tuviera que ser amonestado durante el Valencia-Barça del pasado domingo por ponerse una peluca naranja y homenajear a Jaume Ortí para celebrar el gol.

En declaraciones a la Cadena Cope, Sánchez Arminio afirmó: «No es amarilla que un jugador se ponga una peluca. No se ha tapado la cara, ni se ha quitado la camiseta? Aunque fuese un homenaje, si fuera amarilla se la hubiera sacado, pero no lo era».

Otro de los asuntos que trató el Presidente de los árbitros fue la acción protestada por el FC Barcelona tras el lanzamiento de Messi desde fuera del área, donde el balón superó la línea de gol, pero que el árbitro Iglesias Villanueva no vio. «Hablé con el árbitro, sé lo que han sufrido él y sus asistentes, las vueltas que han dado en la cama».

« Quiero dejar claro que es una jugada muy difícil de ver. Si no dieron gol, es que no lo vieron, que nadie lo dude, son grandes profesionales. No puede haber nevera porque no vio la jugada. Si fuera por un error técnico, podía ser, pero por una apreciación no se le puede castigar», añadió.

Sánchez Arminio defendió a Iglesias Villanueva y denunció que «no hay derecho a tratarlo como se está haciendo» y que haya que «meterse con los árbitros cuando algunos clubes no consiguen sus objetivos».

El dirigente cántabro dijo que el colectivo arbitral «acepta las críticas, aunque algunas se pasan de dolorosas», y opinó que tanto el VAR (videoarbitraje) como la tecnología en la línea de gol «son cosas buenas, aunque no van a arreglar todos los problemas».

«Iglesias Villanueva y sus asistentes han sufrido mucho. No puede haber nevera para ellos, no fue un error técnico. Si la Liga quisiera podríamos tener Ojo de Halcón la semana que viene. Aceptamos críticas sobre arbitrajes, pero algunas se pasan de dolorosas», afirmó.

«El que ha arbitrado sabe cómo son estas jugadas, fíjate si son difíciles que se ha invertido para ello en algo tan caro como el Ojo de Halcón para resolver la situación. Pero este tipo de jugadas por suerte sólo ocurren una o dos veces al año», añadió.

Cuestionado por la utilización del VAR, que está previsto para la temporada que viene, y la tecnología en la línea de gol, Sánchez Arminio consideró que será bueno, aunque «no van a arreglar todos los problemas».

«En Liga ya se podía haber puesto el Ojo de Halcón, pero la tecnología no está homologada por FIFA y hay que pagar 4 millones. Es la Liga quien no quiere pagar ese dinero. Tebas verá las circunstancias que hay. El que tiene que decidir es él. Nuestros campos, además, están preparados, porque cuando se juega la Liga de Campeones se utiliza esta tecnología», añadió.

El presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Luis Larrea, afirmó que el gol no concedido a Leo Messi es una «circunstancia del fútbol que pasa» porque «los árbitros no lo pueden ver todo», indicó.